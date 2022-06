Gui Santos é selecionado na segunda rodada no Draft da NBA

O brasileiro Gui Santos foi um dos escolhidos no Draft 2022 da NBA. O ala do Minas alcançou a 55ª posição na segunda rodada da seleção, realizada nesta quinta-feira, 23, em Nova York. Inicialmente, a expectativa é que ele começe a jogar nos Estados Unidos pelo G-League.

O recrutamento de elenco da liga americana aconteceu no Barclays Center. O jovem brasileiro não estava presente no evento, mas comemorou a aprovação através das redes sociais. Nos stories do Instagram - ferramenta com duração de 24 horas -, Gui celebrou a notícia. "Amo vocês, rapaziada. A emoção estava milhão por aqui", escreveu.

Gui participou de treinos em dez franquias, duas destas foram finalistas da última temporada: Golden State Warriors e Boston Celtics. Ele foi para os Estados Unidos após o fim da participação do Minas no NBB. O ala apresentou bom desempenho na temporada, com médias de 10,1 pontos, 5,1 rebotes e duas assistências, sendo eleito o melhor sexto jogador (reserva). Com 2,02m e 95 quilos, o jovem tem uma capacidade física enorme e muito recurso técnico.

NÚMERO UM

O primeiro da lista do Draft foi ocupado por Orlando Magic. A franquia terá o privilégio da primeira posição pela quarta vez na história. Na sequência, foram escolhidos Chet Holmgren, da Oklahoma City Thunder, seguido por Jabari Smith, da Houston Rockets.