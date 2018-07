Guidetti vê seleção brasileira de basquete em 'bom nível' para Copa América

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Cesar Guidetti, elogiou o desempenho da equipe nos jogos preparatórios para a Copa América de 2017 - a delegação embarcou nesta terça-feira para Medellín, na Colômbia, onde disputará a primeira fase do torneio. O Brasil foi derrotado por Uruguai e Argentina e venceu a Colômbia pelo torneio Super Four de Salta, na Argentina, além de ter batido anteriormente Camarões em outros dois jogos realizados em Pindamonhangaba, no interior paulista.

"Estes jogos preparatórios foram muito proveitosos para as avaliações e também para tirar algumas dúvidas, além de nos deixar em boas condições para disputar a Copa América. Foi importante jogar em igualdade contra o Uruguai e Argentina e sentir que a equipe está em um bom nível", analisou o treinador.

Já o armador Fúlvio Chiantia projeta uma boa participação brasileira na primeira etapa da Copa América para que o País possa avançar à fase decisiva, que será jogada em Córdoba, na Argentina. O atleta lamentou o período insuficiente de treinamentos, mas demonstrou confiança no grupo.

"A preparação foi excelente, mas sendo um pouco repetitivo e creio que seja importante frisar, que nós tivemos pouco tempo de trabalho para necessária bagagem tática que comissão técnica está implantando. Por ser um time jovem, está tudo dentro do planejado. Queremos muito chegar à etapa final da Copa América e lutaremos muito para que isso aconteça", comentou o experiente armador.

O Brasil está no Grupo A da competição continental e terá como adversários a anfitriã Colômbia, Porto Rico e México. O selecionado nacional estreia na sexta contra os colombianos. No sábado, terá pela frente os mexicanos e a equipe porto-riquenha será a adversária do domingo. O primeiro colocado de cada chave garantirá vaga nas semifinais, além da própria Argentina, já assegurada como país-sede desta fase da competição, que será realizada na cidade de Córdoba.