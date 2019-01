Harden brilha e Houston Rockets derruba líder Denver Nuggets na NBA

Líder da Conferência Oeste, na NBA, o Denver Nuggets enfrentou na noite desta segunda-feira um dos seus mais difíceis testes na competição até agora. E não foi aprovado. Fora de casa, o Nuggets foi derrubado pelo Houston Rockets, de James Harden, pelo placar de 125 a 113. O primeiro colocado do Oeste vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

O Nuggets parou no MVP da temporada passada. Harden foi o cestinha da partida, com 32 pontos, e ainda anotou um "double-double", ao obter 14 assistências - registrou também cinco rebotes. Clint Capela também se destacou ao marcar 31 pontos, seu recorde na carreira. Foram ainda nove rebotes.

P.J. Tucker também ajudou Harden com sete cestas de três pontos e 21 pontos, seu recorde na temporada até agora. Gerald Green contribuiu com 21 pontos e o brasileiro Nenê, reserva, obteve cinco pontos e dois rebotes nos 11 minutos em que esteve em quadra.

Pelo Nuggets, Nikola Jokic marcou 24 pontos e obteve um "double-double" com 13 rebotes. Anotou ainda quatro assistências. Monte Morris anotou 21 pontos. Apesar do seu 12º revés na temporada, o Nuggets segue na liderança do Oeste, com 26 triunfos. O Rockets, por sua vez, somou sua 12ª vitória nos últimos 14 jogos. No total, tem 23 triunfos e 16 derrotas, na quinta posição.

Do lado Leste, o líder Milwaukee Bucks se saiu melhor e voltou a vencer, ao superar o Utah Jazz por 114 a 102, diante de sua torcida. O grego Giannis Antetokounmpo novamente conduziu os anfitriões ao anotar 30 pontos e um "double-double" ao registrar dez rebotes. Malcolm Brogdon contribuiu com 21 e o mesmo número de rebotes e assistências: cinco.

Pelo Jazz, que sofreu o desfalque de Ricky Rubio, Donovan Mitchell anotou 26 pontos e Rudy Gobert registrou um "double-double" de 14 pontos e 15 rebotes. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 29 minutos e foi o reserva que mais tempo jogou, numa de suas melhores oportunidades na temporada até agora. Sem decepcionar, anotou dez pontos, seis rebotes e cinco assistências.

O resultado manteve o Bucks na liderança do Leste e também com a melhor campanha do campeonato, com 28 triunfos e 11 derrotas. O Jazz, por sua vez, ocupa o décimo posto, com 20 vitórias e 21 derrotas.

Em outro bom jogo da rodada, o Boston Celtics bateu o Brooklyn Nets por 116 a 95, em casa. Kyrie Irving voltou ao time após ser baixa dos anfitriões nos últimos dois jogos. E liderou a equipe da casa com seus 17 pontos e seis assistências. Jayson Tatum contribuiu com 16 pontos para levar o Celtics a sua terceira vitória consecutiva. Tem agora 24 no total, e 15 derrotas, na quinta posição da Conferência Leste.

O Brooklyn Nets, que é o nono colocado, com 20 triunfos e 22 derrotas, contou com o cestinha Rodions Kurucs, responsável por 24 pontos. Spencer Dinwiddie contribuiu com 15 pontos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 107 x 119 San Antonio Spurs

Boston Celtics 116 x 95 Brooklyn Nets

Houston Rockets 125 x 113 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 114 x 102 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 95 x 114 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 97 x 107 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 111 x 101 New York Knicks

Sacramento Kings 111 x 95 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Miami Heat x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x New York Knicks