Harden brilha e Rockets atropela Knicks em Nova York na pré-temporada da NBA

Impulsionado principalmente por uma grande atuação de James Harden no final da noite desta segunda-feira, no Madison Square Garden, em Nova York, o Houston Rockets atropelou o New York Knicks com uma vitória por 117 a 95 em jogo válido pela pré-temporada da NBA.

O astro foi o cestinha do confronto, com 36 pontos, e ainda garantiu um "double-double" ao distribuir 11 assistências. E ele esteve muito perto de contabilizar dois dígitos em três fundamentos ao apanhar nove rebotes.

Liderado por Harden, o Rockets também teve Nenê em quadra por 14 minutos. Neste curto período de tempo após iniciar a partida no banco de reservas, o pivô brasileiro fez cinco pontos, pegou três rebotes (todos ofensivos) e deu duas assistências.

Grande nome do duelo, Harden atuou por 37 minutos e marcou 21 dos seus 36 pontos por meio de arremessos da linha dos três. Assim, ele acabou ofuscando um pouco a também boa atuação do pivô Clint Capela, que marcou 19 pontos e pegou nove rebotes em 25 minutos em quadra pela equipe de Houston.

E o "passeio" em Nova York aconteceu mesmo com o técnico Mike D'Antoni optando por poupar Chris Paul, outro astro do time visitante, que acabou não atuando. Já pelo lado do Knicks, que agora soma quatro derrotas em quatro jogos nesta sua pré-temporada, o maior destaque foi Tim Hardaway Jr, com 21 pontos.

CELTICS TAMBÉM GANHA FÁCIL

Em outro duelo da noite desta segunda-feira pela pré-temporada da NBA, o Boston Celtics também ganhou com facilidade. Atuando em casa, a equipe derrotou o Philadelphia 76ers por 113 a 96, mesmo sem contar com Kyrie Irving, Gordon Hayward e Al Horford, todos poupados pelo técnico Brad Stevens.

Sem o trio titular, o Celtics contou com uma forte atuação coletiva e teve o reserva Semi Ojeleye como cestinha da equipe, com 16 pontos, enquanto Terry Rozier e Abdel Nader contabilizaram 15 cada um. Pelo time visitante, Ben Simmons também somou 15 pontos.

Os outros resultados da rodada desta segunda-feira da pré-temporada da NBA foram os seguintes: Detroit Pistons 107 x 97 Indiana Pacers, Atlanta Hawks 99 x 88 Memphis Grizzlies, Miami Heat 109 x 106 Charlotte Hornets, Dallas Mavericks 99 x 96 Orlando Magic, Phoenix Suns 102 x 120 Utah Jazz e Sacramento Kings 83 x 97 Portland Trail Blazers.