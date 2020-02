Harden brilha, ofusca Zion e Rockets superam Pelicans na NBA

Em noite inspirada, James Harden ofuscou Zion Williamson neste domingo e comandou a vitória do Houston Rockets sobre o New Orleans Pelicans por 117 a 109, diante de sua torcida. Pela mesma rodada da NBA, o Milwaukee Bucks derrotou o Phoenix Suns, também em casa.

Em Houston, Harden compensou a ausência de Clint Capela com uma atuação de gala. A uma assistência de anotar um "triple-double", ele terminou a partida com 40 pontos, dez rebotes e nove assistências. O astro do time ainda teve o apoio de Russell Westbrook e do reserva Ben McLemore, ambos com 22 pontos.

Danuel House Jr. Contribuiu com um "double-double" de 12 pontos e o mesmo número de rebotes. Além de Capela, outra baixa na equipe de Houston foi o brasileiro Nenê. Do outro lado da quadra, Zion Williamson teve boa atuação, com 21 pontos e 10 rebotes. Mas não foi o principal jogador da equipe. Brandon Ingram registrou 28 pontos e 12 rebotes.

O time de Harden soma agora 31 vitórias e 18 derrotas, figurando na quinta colocação da Conferência Oeste. Na mesma tabela, os Pelicans está em 12º, com 20 triunfos e 30 revezes.

Em Milwaukee, os Bucks voltaram a mostrar porque são o melhor time da NBA nesta temporada regular. Os donos da melhor campanha até agora derrotaram os Suns por 129 a 108. Eles chegaram ao 42º triunfo em 49 jogos em mais um dia de destaque de Giannis Antetokounmpo. O grego quase anotou um "triple-double", com seus 30 pontos, 19 rebotes e nove assistências. Khris Middleton apoiou o astro com seus 25 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Mesmo derrotado, o time de Phoenix ostentou o cestinha da partida. Devin Booker anotou 32 pontos. Em 11º lugar na Conferência Oeste, os Suns somam 20 vitórias e 29 derrotas.

Em outro bom jogo deste domingo, o Toronto Raptors superou o Chicago Bulls por 129 a 102, no Canadá. Os atuais campeões da NBA foram liderados pelo reserva Terence Davis, responsável por 31 pontos. Serge Ibaka e Pascal Siakam marcaram 16 e 17 pontos, respectivamente. Pelos Bulls, o destaque foi Thaddeus Young, com 21 pontos e 7 rebotes.

Os Raptors ocupam a vice-liderança da Conferência Leste, com 36 triunfos e 14 derrotas. Já os Bulls estão em nono lugar, com 19 vitórias e 33 revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 128 x 123 Denver Nuggets

Houston Rockets 117 x 109 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 129 x 108 Phoenix Suns

Toronto Raptors 129 x 102 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Golden State Warriors

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs