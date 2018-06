Harden brilha, Rockets vence o Pelicans e quebra recorde da franquia

O Houston Rockets deu sequência à sua rotina de vitórias na rodada de sábado da NBA. Mais uma vez liderado por James Harden, o time texano não teve maiores dificuldades para derrotar o New Orleans Pelicans, em casa, por 114 a 91, e quebrar o recorde de triunfos da franquia em uma mesma temporada.

+ Lesionado, Curry será reavaliado dentro de três semanas

+ Mais notícias de NBA

+ Tudo sobre basquete

Esta foi a oitava vitória seguida do Rockets e a 59.ª na temporada, superando as 58 de 1993/1994, quando a franquia foi campeã. O retrospecto faz com que tenha a melhor campanha da liga, na liderança do Oeste. O Pelicans, por sua vez, é o sexto da mesma conferência, com 43 triunfos.

Harden não teve sua melhor atuação na temporada, mas mais uma vez brilhou para comandar o triunfo do Rockets, que liderou do início ao fim da partida e chegou a ter 29 pontos de frente. O ala-armador terminou com 27 pontos, além de oito assistências e seis rebotes.

O Rockets ainda contou com as boas atuações de Clint Capela (18 pontos e 16 rebotes), Eric Gordon (19 pontos) e Ryan Anderson (16). O brasileiro Nenê foi poupado. Já do lado do Pelicans, destaque para os 25 pontos e oito rebotes de Anthony Davis.

Ainda no sábado, o Minnesota Timberwolves visitou o Philadelphia 76ers e perdeu por 120 a 108, colocando sua vaga nos playoffs, que parecia certa, em risco. A franquia segue sentindo falta do lesionado Jimmy Butler e parou nas 42 vitórias, agora em sétimo no Oeste. Já o 76ers segue no encalço do Cleveland Cavaliers e é o quarto do Leste, com os mesmos 42 triunfos.

Quem comandou a vitória do 76ers foi o novato Ben Simmons, autor de um "triple-double", com 15 pontos, 13 assistências e 12 rebotes. Joel Embiid contribuiu com 19 pontos, enquanto Dario Saric marcou 18 e Marco Belinelli, 17. Pelo Timberwolves, destaque para os 15 pontos e 11 rebotes de Karl-Anthony Towns.

Único brasileiro em quadra no sábado, Cristiano Felício voltou a fazer bonito na derrota de seu Chicago Bulls para o Detroit Pistons, por 117 a 95, fora de casa. Ele saiu do banco e marcou 10 pontos, além de pegar nove rebotes. Andre Drummond comandou o Pistons com 15 pontos e 20 rebotes.

O Pistons é o nono colocado do Leste, com 33 vitórias, mas está a cinco triunfos do Milwaukee Bucks e deve ficar fora dos playoffs. Já o Bulls é o 12.º da conferência, com 49 derrotas, e já pensa na próxima temporada.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Philadelphia 76ers 120 x 108 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 117 x 95 Chicago Bulls

Orlando Magic 105 x 99 Phoenix Suns

Houston Rockets 114 x 91 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 93 x 100 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 98 x 102 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Miami Heat

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x New York Knicks

Sacramento Kings x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Utah Jazz