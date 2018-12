Harden comanda vitória do Rockets sobre Jazz na NBA

Impulsionado por mais uma grande atuação de James Harden, autor de 47 pontos, o Houston Rockets bateu o Utah Jazz por 102 a 97, em casa, em um dos jogos da rodada desta segunda-feira à noite da NBA. Com o triunfo, a equipe emplacou a sua quarta vitória seguida nesta temporada regular da NBA.

Harden ainda converteu cestas decisivas nos minutos finais do complicado duelo com o Jazz, que ocupa apenas a vice-lanterna da Conferência Oeste, agora com 17 derrotas em 31 jogos. Já o Rockets se aproximou um pouco da zona de classificação aos playoffs ao contabilizar a sua 15ª vitória em 29 partidas, retrospecto que o deixa na 10ª posição do Oeste.

Harden foi, disparado, o maior cestinha do duelo desta segunda-feira, no qual o segundo maior pontuador foi Donovan Mitchell, da equipe de Utah, com 23 pontos. PJ Tucker, com 18 pontos, e Chris Paul com 11 pontos e nove assistências, foram outros nomes importantes do time da casa.

Já o grande nome da partida ainda ajudou o Rockets com cinco assistências, seis rebotes e cinco roubadas de bola. Com a mão calibrada, Harden também acertou 15 dos 16 lances livres que arremessou no confronto.

Também presente neste duelo, o pivô brasileiro Nenê, que jogou 13 minutos pelo Rockets, acabou a partida com quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência.

Em outro duelo da rodada desta segunda-feira à noite, o Golden State Warriors passou pelo Memphis Grizzlies por 110 a 93, também atuando em casa, e se aproximou um pouco mais do líder Denver Nuggets na Conferência Oeste. Agora, os vice-líderes somam 21 vitórias em 31 jogos, enquanto o Nuggets tem 20 triunfos em 29 partidas e terá a chance de melhorar o seu bom retrospecto na noite desta terça-feira, quando atuará em casa contra o Dallas Mavericks. Logo abaixo dos atuais campeões da NBA na classificação do Oeste está o Oklahoma City Thunder, que em outra partida da rodada desta segunda-feira superou o Chicago Bulls por 121 a 96, também como mandante, e agora contabiliza 19 vitórias em 29 jogos. Russell Westbrook somou mais um "triple-double" para a sua carreira ao fazer 13 pontos, apanhar 16 rebotes e distribuir 11 assistências pelo Thunder, que teve Paul George como cestinha, com 24 pontos. No Bulls, o finlandês Lauri Markkanen terminou com um "double-double" de 16 pontos e 15 rebotes. Outro jogador que brilhou na rodada desta segunda foi o grego Giannis Antetokounmpo, com 32 pontos e 12 rebotes para liderar o Milwaukee Bucks na vitória por 107 a 104 sobre o Detroit Pistons, que contou com 24 pontos de Reggie Bullock e com Blake Griffin contabilizando um "triple-double" de 19 pontos, 11 assistências e 10 rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira:

Detroit Pistons 104 x 107 Milwaukee Bucks

New York Knicks 110 x 128 Phoenix Suns

Houston Rockets 102 x 97 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 132 x 105 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 121 x 96 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 123 x 96 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 110 x 93 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 127 x 131 Portland Trail Blazers

Confira os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Dallas Mavericks