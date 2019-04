Harden erra muito, mas é decisivo na terceira vitória do Houston sobre o Utah

Com 14 de seus 22 pontos marcados no último quarto, James Harden foi mais uma vez o destaque do Houston Rockets na vitória, por 104 a 101, diante do Utah Jazz, em Salt Lake City, na rodada de sábado à noite da NBA. A equipe do Texas venceu pela terceira vez consecutiva e está a uma vitória das semifinais da Conferência do Oeste.

O começo de Harden na partida foi ruim, ao acumular 15 falhas em seus arremessos, mas o ala-armador foi mais uma vez decisivo, com uma cesta de três e dois lances livres corretos a 42,4 segundos do fim do jogo.

Chris Paul marcou 18 pontos e Clint Capela outros 11 e mais 14 rebotes para os Rockets, enquanto Donovan Mitchell foi o cestinha do jogo, ao marcar 34 pontos para o Utah Jazz, que recebe em seu ginásio o quarto jogo nesta segunda-feira. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra três minutos, pegou um rebote e não marcou ponto.

Em Detroit, Khris Middleton anotou 20 pontos e agarrou nove rebotes na terceira vitória do Milwaukee Bucks sobre os Pistons. O placar de 119 a 103 deixou a equipe a uma vitória das semifinais na Conferência Leste. O quarto duelo está marcado para esta segunda-feira, mais uma vez em Detroit.

Brook Lopez e Eric Bledsoe anotaram mais 19 pontos cada um para o Milwaukee. Giannis Antetokounmpo somou 14 pontos e dez rebotes. Do lado dos Pistons, Blake Griffin foi o destaque, com 27 pontos, seguido por Reggie Jackson, autor de 15 pontos.

Os playoffs da NBA seguem neste domingo com mais quatro jogos. Com vantagem por 2 a 1 na série, o Portland Trailblazers viaja para enfrentar o Oklahoma City Thunder. Em Indianápolis, o Boston Celtics tenta fechar a disputa diante do Indiana Pacers. Já o Golden State Warriors busca a terceira vitória sobre os Clippers, em Los Angeles. Mesma situação do Toronto Raptors que joga no ginásio do Orlando Magic.