Harden faz 31 pontos em triunfo dos Rockets na preparação para volta da NBA

A preparação das equipes da NBA para a retomada da temporada 2019/2020 prosseguiu no domingo com a disputa de cinco jogos na "bolha" criada dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando. E o principal destaque do dia foi a grande atuação de James Harden na vitória do Houston Rockets por 119 a 104 sobre o Memphis Grizzlies.

O astro esteve muito próximo de terminar o amistoso com um "triple-double" ao acumular 31 pontos, nove assistências e oito rebotes, além de duas roubadas de bola. Outro destaque dos Rockets, que estão em sexto lugar na Conferência Oeste, foi Ben McLemore, com 26 pontos. Pelos Grizzlies, que ocupam a oitava posição, o novato Ja Morant acumulou 17 pontos e nove assistências.

Atual campeão da NBA, o Toronto Raptors fez 110 a 104 sobre o Portland Trail Blazers, que não teve Damian Lillard, poupado por conta de uma inflamação no pé esquerdo. Serge Ibaka fez 19 pontos pelo time canadense, um a mais do que Pascal Siakam. CJ McCollum foi o cestinha do duelo com 21 pontos pelos Blazers, enquanto o bósnio Jusuf Nurkic terminou o duelo com 17 pontos, 13 rebotes, cinco assistências, dois tocos e duas roubadas.

Sem Kristaps Porzingis, que vai passar por quarentena de um dia por perder o teste diário para o coronavírus no domingo, o Dallas Mavericks caiu por 118 a 111 para o Indiana Pacers. TJ Warren fez 20 pontos pelo time de Indianápolis e Malcolm Brogdon acumulou 17 pontos, sete rebotes e seis assistências. Pelo time de Dallas, o esloveno Luka Doncic brilhou com 20 pontos, 11 rebotes e nove assistências. E o alemão Maxi Kleber anotou 18 pontos.

Também no último domingo, o Boston Celtics bateu o Phoenix Suns por 117 a 103 com 21 pontos de Jaylen Brown. E o Oklahoma City Thunder derrotou o Philadelphia 76ers por 102 a 97.

A pré-temporada da NBA continua nesta segunda-feira, com mais cinco jogos. A retomada da liga após quase cinco meses de paralisação será na próxima quinta-feira com o duelo entre New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Todos os jogos restantes da temporada serão disputados no complexo da Disney, de forma a tentar proteger equipes, atletas e demais funcionários da pandemia do novo coronavírus.