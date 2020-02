Harden faz 37 pontos contra os Knicks e garante 4ª vitória seguida dos Rockets

O "Barba" deu seu show particular mais uma vez em quadra. Na rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA, James Harden chamou a responsabilidade com a ausência de Russell Westbrook e comandou o Houston Rockets na vitória sobre o New York Knicks por 123 a 112, no ginásio Toyota Center, em Houston. O craque anotou 37 pontos e foi o cestinha do jogo. Ainda pegou seis rebotes e deu nove assistências.

Outro destaque do duelo foi Ben McLemore, que anotou 17 pontos para a franquia do Texas vindo do banco de reservas. Pelo lado dos visitantes, RJ Barrett foi o grande nome e terminou a partida com mais de 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 21 pontos.

Com mais um resultado positivo, o quarto de forma consecutiva, os Rockets chegam a 37 vitórias e 20 derrotas, permanecendo na quarta posição da Conferência Oeste. Por outro lado, os Knicks seguem afundados na Conferência Leste, com uma campanha de 17 triunfos e agora 40 derrotas, na 13.ª colocação.

O líder do Leste, de toda a NBA e já classificado aos playoffs é o Milwaukee Bucks, que venceu mais uma vez. Fora de casa, na capital dos Estados Unidos, o time de Wisconsin sofreu, mas derrotou o Washington Wizards por 137 a 134 na prorrogação, após empate em 123 a 123 no tempo normal.

Os Bucks tiveram que superar a grande atuação do armador Bradley Beal, que anotou 55 pontos pelos donos da casa. Para isso, contaram com o bom desempenho ofensivo de três jogadores: Khris Middleton, com 40 pontos, Giannis Antetokounmpo, com 22 e 14 rebotes, e de Eric Bledsoe, com 23 e 10 assistências.

O resultado positivo de segunda-feira foi o 49.º dos Bucks na temporada regular em 57 partidas. Na mesma Conferência Leste, os Wizards seguem na luta por uma vaga nos playoffs. Com 20 vitórias e agora 36 derrotas, está em nono lugar e persegue o Orlando Magic, oitavo com 25 triunfos e 32 derrotas.

Na Califórnia, o Los Angeles Clippers derrotou o Memphis Grizzlies por 124 a 97, no ginásio Staples Center, em um jogo que abriu larga vantagem logo no primeiro período: 40 a 14. O astro Kawhi Leonard foi o maior pontuador do duelo, com 25 pontos.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 129 x 112 Atlanta Hawks

Washington Wizards 134 x 137 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 125 x 119 Miami Heat

Brooklyn Nets 113 x 115 Orlando Magic

Houston Rockets 123 x 112 New York Knicks

Dallas Mavericks 139 x 123 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 111 x 131 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 124 x 97 Memphis Grizzlies

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Boston Celtics

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Sacramento Kings