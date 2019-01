Harden faz 43 pontos, pega dez rebotes e dá 13 assistências na vitória do Houston

O Houston Rockets conquistou a quinta vitória consecutiva, nesta segunda-feira, após mais uma atuação de gala de James Harden. O armador marcou 43 pontos, pegou dez rebotes e deu 13 assistências no triunfo sobre o Memphis Grizzlies por 113 a 101.

Foi o décimo jogo seguido que Harden marcou mais de 30 pontos e o quarto consecutivo que o canhoto superou os 40 pontos. O jogador estabeleceu o recorde de oito partidas em sequência com pelo menos 35 pontos marcados e cinco assistências, superando a marca do lendário Oscar Robertson.

O pivô brasileiro Nenê Hilário participou de dez minutos da partida. Ele não fez pontos e agarrou quatro rebotes. Com a décima partida vencida nos últimos 11 jogos, o Houston está em quinto na classificação da Conferência Oeste, com 21 vitórias e 15 derrotas, enquanto o Memphis está em décimo lugar, ao vencer metade dos 36 jogos disputados.

O atual bicampeão Golden State Warriors mostrou mais uma vez sua força, ao derrotar o Phoenix Suns, por 132 a 109, com direito a 34 pontos de Stephen Curry e 25 de Kevin Durant. Foi a 17ª vitória consecutiva do Golden State sobre Phoenix e a oitava consecutiva no Arizona.

Deandre Ayton, com 25 pontos e dez rebotes, foi o destaque do Suns, que perdeu pela quinta vez nos últimos seis jogos. T.J Warren somou 24 pontos e Devin Booker anotou mais 20.

O Golden State tem a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, com 25 vitórias, em 38 partidas. O Phoenix ocupa o último lugar, com apenas nove vitórias e 29 derrotas, a segunda pior campanha da temporada.

Em Oklahoma, Russell Westbrook foi o dono do jogo, com 32 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, na vitória do Thunder sobre o Dallas Mavericks por 122 a 102. Paul George colaborou com mais 22 pontos, além dos 16 de Jerami Grant.

O Oklahoma se recuperou das três derrotas seguidas, incluindo uma diante do próprio Dallas no domingo. Já o time do Texas cometeu 29 erros e, desta vez, não contou com uma atuação de destaque do novato esloveno Luka Doncic, autor de 17 pontos.

O Dallas perdeu o 16º dos 18 jogos como visitante na temporada e é apenas o 12º classificado na Conferência Oeste, com 17 triunfos e 19 derrotas, enquanto o Oklahoma está em terceiro lugar, com 23 vitórias e 13 derrotas.

Resultados da rodada de segunda-feira:

Indiana Pacers 116 x 108 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 125 x 100 Orlando Magic

Houston Rockets 113 x 101 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 120 x 111 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 123 x 114 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 122 x 102 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 132 x 109 Phoenix Suns

Jogos previstos para esta terça-feira:

Toronto Raptors x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Denver Nuggets x New York Knicks

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

L.A.Clippers x Philadelphia 76ers