Harden faz 50 pontos e Sixers bate recorde negativo na NBA

O poço no qual o Philadelphia 76ers se jogou parece não ter fundo. Na noite de sexta-feira, a franquia da Filadélfia, uma das mais tradicionais da NBA, com três títulos, alcançou a maior sequência de derrotas da história das ligas profissionais dos Estados Unidos, com 27 revezes em sequência. O recorde negativo veio em derrota para o Houston Rockets, por 116 a 114, com incríveis 50 pontos do armador James Harden.

O Sixers terminou a temporada passada com 10 derrotas em sequência e até agora não ganhou nenhuma das suas 17 partidas na atual temporada regular. Assim superou o antigo recorde, do Tampa Bay Buccaneers, que perdeu os 26 primeiros jogos de sua história na NFL, liga de futebol americano. O recorde também considera a NHL (hóquei no gelo) e a MLB (beisebol). Agora, com mais um revés, o Philadelphia iguala o New Jersey Nets como pior início de temporada da história da NBA.

Não dá para dizer que o elenco do 76ers não tentou impedir o recorde negativo no jogo de sexta-feira à noite, no Toyota Center, em Houston. Com 16 cestas de três pontos, foi estabelecido novo recorde da franquia para uma mesma partida, mas isso não foi suficiente.

Não havia como segurar Harden, que anotou seis cestas de três pontos e acertou metade dos 28 arremesses de quadras que tentou. Além disso, pegou nove rebotes e deu oito assistências, sendo o dono da partida, a terceira da carreira em que alcançou ou superou a marca de 50 pontos.

MAIS RECORDE

Também o recorde de vitórias seguidas em início de temporada foi atualizado. O Golden State Warriors, que já há duas rodadas é detentor do recorde, atualizou a marca. Agora são 17 triunfos seguidos, o último deles por 135 a 116 contra o Phoenix Suns, fora de casa.

O curioso é que, assim como o 76ers, o Warriors também bateu seu recorde de cestas de três numa mesma partida: 22. Ficou a apenas um acerto de igualar o recorde da história da NBA, de 23 cestas de três, estabelecido pelo Orlando Magic em 2009 e igualado pelo Houston Rockets em 2013.

Só Stephen Curry fez nove cestas de três pontos, alcançando 40 pontos na partida. Detalhe: isso sem pisar em quadra no último quarto. Assim, se mantém disparado como o cestinha da temporada e favorito absoluto a ser escolhido MVP novamente. Já são cinco jogos com 40 ou mais pontos.

Com Curry fora no último quarto, Leandrinho Barbosa brilhou. Saiu do banco de reservas para anotar 21 pontos e ser decisivo no novo recorde do Warriors. Tentou cinco bolas de três e acertou todas, num aproveitamento de 100%.

BRASILEIROS

Em Indianapolis, Cristiano Felício fez sua primeira cesta na NBA e anotou dois pontos na derrota do Chicago Bulls para o Indiana Pacers por 104 a 92. O ex-reserva do Flamengo fez sua segunda partida na liga norte-americana, ficando em quadra por dois minutos. Do banco, viu Paul George anotar 33 pontos para o Pacers, que agora tem campanha de 10 vitórias e cinco derrotas.

Em Boston, o Washington Wizars levou um vareio do Celtics e perdeu por 111 a 78, expondo a péssima fase pela qual passa o brasileiro Nenê. O pivô não ficou em dois minutos em quadra e saiu zerado. O time dele tem campanha negativa, com sete derrotas em 13 jogos.

Anderson Varejão não vai muito melhor e nem foi chamado para jogar na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Charlotte Hornets, por 95 a 90, em partida na qual LeBron James fez 25 pontos e Kevin Love outros 18. O pivô brasileiro só esquentou o banco na 12.ª vitória seu time, em 16 partidas.

Por fim, Tiago Splitter não participou da vitória do Atlanta Hawks sobre o Memphis Grizzlies por 116 a 101 por conta da uma lesão no quadril. É o terceiro jogo seguido que o brasileiro fica fora.

Confira os resultados de sexta-feira à noite na NBA:

Charlotte Hornets 90 x 95 Cleveland Cavaliers

Orlando Magix 114 x 90 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 111 x 78 Washington Wizards

New York Knicks 78 x 97 Miami Heat

Indiana Pacers 104 x 92 Chicago Bulls

Houston Rockets 116 x 114 Philadelphia 76ers

Memphis Grizllies 101 x 116 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 103 x 87 Detroit Pistons

Denver Nuggets 80 x 91 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 116 x 135 Golden State Warriors

Sacramento Kings 91 x 101 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 111 x 90 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos de sábado na NBA:

Washington Wizards x Toronto Raptors

Cleveland Cavaleirs x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Denver Nuggests

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Portland Trailblazers x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Sacramento Kings