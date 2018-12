Harden faz 50 pontos, Rockets bate Lakers e Nenê é expulso

Com 50 pontos, 11 assistências e dez rebotes, James Harden foi o grande destaque do Houston Rockets na vitória por 126 a 111 sobre o Los Angeles Lakers, na rodada de quinta-feira da NBA. O astro LeBron James marcou 29 pontos. Foi o 37ª "triple-double" da carreira de Harden, que colaborou para quebrar uma sequência de dois jogos vitoriosos do time da Califórnia.

Este foi o primeiro duelo entre as equipes desde a briga de Chris Paul e Rajon Rondo em 20 de outubro. Desta vez não houve confusão, mas foram registradas várias faltas técnicas. Nenê foi um dos punidos e acabou expulso da partida. O pivô brasileiro do Rockets jogou 13 minutos, pegou sete rebotes e anotou seis pontos.

Apesar da vitória a equipe do Texas é apenas a 13ª colocada na Conferência Oeste, com 13 vitórias e 14 derrotas. O Lakers caiu para a quinta posição, com 17 triunfos em 28 jogos.

Na Cidade do México, Orlando Magic e Chicago Bulls fizeram um jogo equilibrado decidido no fim para a equipe da Flórida, que venceu por 97 a 91, com um belo arremesso de Nikola Vucevic a 28 segundos do fim do jogo, fechando sua atuação com 26 pontos.

Ele converteu 11 de seus 21 arremessos e ainda pegou dez rebotes, enquanto D.J. Augustin acrescentou 15 pontos para o Magic.

Zach LaVine marcou 23 pontos, mas o Bulls perdeu pela décima vez em seus últimos 11 jogos e permaneceu com a pior campanha da Conferência Leste, com seis vitórias e 23 derrotas. O Magic é apenas o oitavo, com 13 vitórias, em 28 jogos. Foi o 27º jogo da NBA no México. Apenas os Estados Unidos e o Canadá receberam mais jogos da principal liga norte-americana de basquete.

Em San Antonio, o Spurs obteve a maior vitória da temporada ao bater o Los Angeles Clippers por 125 a 87. LaMarcus Aldridge marcou 27 pontos para o Spurs conquistar o quarto triunfo seguido. Rudy Gay fez 21 pontos e DeMar DeRozan marcou 14 pontos e somou sete assistências para o San Antonio, enquanto Tobias Harris anotou 17 pontos para o Clippers, que foi derrotado pela quarta vez em cinco jogos.

Em Phoenix, o Suns amenizou um pouco sua péssima campanha na temporada ao superar o Dallas Mavericks por 99 a 89, com 30 pontos de T.J. Warren. A derrota do Dallas aconteceu na estreia de Dirk Nowitzki na temporada. Em seu 21º ano na NBA, o ala/pivô alemão, recuperado de uma cirurgia no tornozelo, atuou seis minutos, conseguiu um rebote e fez dois pontos. O Mavericks é o sétimo na Conferência Oeste, com 15 vitórias e 12 derrotas.

Último colocado da Conferência Oeste, o time do Arizona venceu o Mavericks pela sétima vez consecutiva. O Suns tem apenas cinco triunfos nesta temporada e dois contra o Dallas - o outro foi na abertura da temporada, por 121 a 100. Jamal Crawford acrescentou 17 pontos e Josh Jackson fez 14 para o Suns. Trevor Ariza

Somou 13 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

