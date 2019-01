Harden faz 58 pontos, mas não evita a derrota do Rockets para o Nets

A grande atuação de James Harden, com 58 pontos, dez rebotes e seis assistências, não evitou a derrota do Houston Rockets, por 145 a 142, após uma prorrogação, para o Brooklyn Nets, em casa, pela rodada de quarta-feira da NBA. O jogo terminou empatado no tempo normal em 131 pontos.

Spencer Dinwiddie liderou o time de Nova York, ao marcar 25 de seus 33 pontos no último quarto e na prorrogação. O Brooklyn é o sétimo colocado na Conferência Leste, com 23 vitórias, em 46 jogos. Quinto do Oeste, o Houston soma 25 triunfos e 19 derrotas. O pivô brasileiro Nenê atuou por 16 minutos na partida. Ele obteve quatro rebotes e marcou sete pontos para o Rockets.

Em Oakland, o Golden State Warriors mostrou mais uma vez sua força, ao derrotar o New Orleans Pelicans, por 147 a 140, após perder o primeiro tempo por 71 a 66. Stephen Curry marcou 41 pontos, com nove cestas de três pontos. O astro é o primeiro jogador na história da NBA a fazer oito ou mais cestas de três pontos em três jogos seguidos.

Anthony Davis, a estrela do Pelicans, anotou 30 pontos, agarrou 18 rebotes e deu sete assistências, além de dar três tocos. Mas tudo isso não foi suficiente para evitar a 24ª derrota da equipe, em 45 jogos. O time é o 12º colocado na Conferência Oeste. O Golden State, atual bicampeão da liga, manteve o primeiro lugar do Oeste, ao somar a 31ª vitória, depois de 45 jogos.

No Tennessee, o Milwaukee Bucks contou com 27 pontos e 11 rebotes do grego Giannis Antetokounmpo para assumir a liderança da Conferência Leste ao derrotar o Memphis Grizzlies por 111 a 101.

Eric Bledsoe acrescentou 16 pontos para ajudar o Bucks a conseguir a terceira vitória consecutiva, a 14ª em 17 jogos. Omri Casspi liderou o Memphis com 17 pontos. O Grizzlies perdeu nove dos últimos dez jogos. O Milwaukee alcançou as 32 vitórias, após 44 jogos. Com 19 vitórias e 25 derrotas, o Memphis é o 14º e penúltimo colocado na Conferência Oeste.

Em Boston, o Toronto Raptors não teve a mesma sorte e perdeu para o Celtics por 117 a 108, o que valeu a perda do primeiro do Leste. Kyrie Irving e Kawhi Leonard travaram um grande duelo durante todo o jogo. Irving marcou 27 pontos e deu 18 assistências, enquanto Leonard anotou 33 pontos. Serge Ibaka, com 22 pontos e dez rebotes, foi outro destaque do Raptors. O Toronto sofreu a 13ª derrota, depois de 46 jogos. Já o Boston é o quinto colocado do Leste, com 26 triunfos em 44 compromissos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Detroit Pistons 120 x 115 Orlando Magic

Boston Celtics 117 x 108 Toronto Raptors

Houston Rockets 142 x 145 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 101 x 111 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 101 x 105 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 129 x 112 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 147 x 140 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 109 x 129 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Washington Wizards x New York Knicks

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers