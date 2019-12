Harden faz 60 pontos e lidera Rockets em vitória esmagadora sobre os Hawks na NBA

Maior cestinha da temporada 2019/2020 da NBA, James Harden teve uma nova exibição de gala e anotou incríveis 60 pontos na vitória esmagadora do Houston Rockets por 158 a 111 sobre o Atlanta Hawks, em Houston. O "Barba" alcançou a pontuação expressiva estando em quadra por pouco mais de 30 minutos. Ele poderia ter superado a sua melhor marca na carreira, que é de 62 pontos, mas preferiu descansar e passou o último quarto no banco.

Os Rockets subiram para a quarta posição da Conferência Oeste, com uma campanha de 13 vitórias e 6 derrotas. Já os Hawks amargaram a décima derrota seguida e estão na lanterna da Conferência Leste.

O líder da Leste é o Milwaukee Bucks, que venceu mais uma. A fera grega Giannis Antetokounmpo não alcançou um "double-double" desta vez, como fez nos 19 jogos anteriores, mas teve ótima performance.

Ele contribuiu com 26 pontos, nove rebotes, quatro assistências e um roubo de bola na vitória fácil da franquia de Wisconsin sobre o Charlotte Hornets por 137 a 96. Foi o 11º triunfo consecutivo dos Bucks, que perderam apenas três jogos nesta temporada.

Em jogo marcado pelo equilíbrio e emoção, o Philadelphia 76ers levou a melhor sobre o Indiana Pacers e venceu por 119 a 116, em casa. A franquia da Filadélfia contou com ótimas exibições de Joel Embiid e Ben Simmons. Ambos conseguiram atingir um "double-double.

O pivô camaronês fez 32 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto que o armador australiano anotou 15 pontos e deu 13 assistências, além de roubar quatro bolas, duas delas no final da partida, momento decisivo em que os Pacers estavam à frente do placar.

Em outra partida emocionante, o Sacramento Kings precisou da prorrogação para superar o Denver Nuggets por 100 a 97. A equipe de Sacramento chegou a ficar 17 pontos atrás no marcador, mas mostrou um poder de reação impressionante e levou o duelo para a prorrogação. Harrison Barnes, com 30 pontos, e Buddy Hield, com 21, lideraram os Kings no triunfo em cima do vice-líder da Oeste.

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Brooklyn Nets x Miami Heat

New York Knicks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Golden State Warriors

Toronto Raptors x Utah Jazz

LA Clippers x Washington Wizards