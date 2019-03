Harden obtém 42º triple-double da carreira na vitória dos Rockets sobre os Kings

James Harden fez 50 pontos, agarrou 11 rebotes e fez 10 assistências na vitória do Houston Rockets sobre o Sacramento Kings, por 119 a 108, na rodada de sábado à noite da NBA. O armador conquistou o 42º triple-double da carreira e o terceiro jogo consecutivo na casa dos 50 pontos, além do quinto triple-double na casa dos 50 pontos na temporada. Além disso, anotou a 2000ª cesta de três pontos da carreira no embate.

O pivô Clint Capela acrescentou 24 pontos e 15 rebotes, e o armador Chris Paul fez 22 pontos. Pelo lado do Sacramento, o destaque foi Bogdan Bogdanovic, que fez 24 pontos.

Com a quarta vitória nos últimos cinco jogos, o Houston ocupa a terceira posição na Conferência Oeste, com 49 triunfos, em 77 jogos. O Sacramento, que perdeu as três últimas partidas para o rival do Texas, está fora dos playoffs, com 37 vitórias e 39 derrotas.

O Toronto Raptors foi até Chicago e somou mais uma vitória, ao marcar 124 a 102 nos Bulls, com destaque para Serge Ibaka, que marcou 23 pontos e pegou 12 rebotes. Ele teve a ajuda de Fred VanVleet, autor de 23 pontos para o Raptors.

O time canadense venceu as quatro partidas que teve contra a ex-equipe do astro Michael Jordan. Nos últimos dez jogos, foram nove vitórias do time de Toronto, vice-líder da Conferência Leste, com 57 vitórias, em 76 jogos.

Timothe Luwawu-Cabarrot marcou 18 pontos e acrescentou 10 rebotes para o Chicago, apenas o 13º colocado na Conferência Leste, com 21 triunfos e 56 derrotas.

Jonas Valanciunas marcou 14 dos seus 34 pontos no terceiro quarto para levar o Memphis à vitória diante do Phoenix, no Arizona, por 120 a 115. O pivô ainda pegou 20 rebotes.

As duas equipes estão fora dos playoffs. Memphis ganhou 31 jogos, após 75 rodadas, enquanto o Phoenix faz a segunda pior campanha da temporada, superior apenas ao New York Knicks. São 60 derrotas, em 77 partidas.

Confira os resultados da rodada de sábado na NBA:

Los Angeles Clippers 132 x 108 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 110 x 96 Boston Celtics

Houston Rockets 119 x 108 Sacramento Kings

Indiana Pacers 116 x 121 Orlando Magic

Detroit Pistons 99 x 90 Portland Trailblazers

New York Knicks 92 x 100 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 109 x 118 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 101 x 124 Toronto Raptors

Phoenix Suns 115 x 120 Memphis Grizzlies

Jogos previstos para domingo:

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Washington Wizards

Golden State Warriors x Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies