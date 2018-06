Harden ofusca Curry e Rockets derruba Warriors; Thunder arrasa Cavaliers

No duelo das duas melhores equipes da Conferência Oeste da NBA, o Houston Rockets derrubou o favorito Golden State Warriors na noite deste sábado, por 116 a 108, diante de sua torcida. James Harden, no segundo jogo após o seu retorno, ofuscou Stephen Curry e comandou o triunfo dos anfitriões. Pela mesma rodada, o Oklahoma City Thunder surpreendeu ao arrasar o Cleveland Cavaliers fora de casa.

Dono da melhor campanha da temporada regular até agora, o Warriors foi dominado pelo Rockets desde o início da partida. Os anfitriões chegaram a abrir 12 pontos de vantagem ao fim do primeiro quarto. Os visitantes equilibraram o duelo e até descontar a diferença nos dois períodos seguintes. Mas Harden e companhia voltaram a fazer a diferença no quarto final, principalmente nos minutos finais do confronto.

Além de impor forte marcação em Curry, Harden anotou 22 pontos e oito assistências. Só ficou atrás de Chris Paul. Em noite inspirada, ele registrou 33 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Clint Capela contribuiu com 18 pontos. O brasileiro Nenê esteve em quadra por 16 minutos e marcou 16 pontos e um rebote.

Pelo Warriors, Kevin Durant começou a aparecer bem no jogo a partir da metade. Ele anotou 26 pontos e sete rebotes. Teve o apoio de Draymond Green, com 21 e o mesmo número de rebotes. Mas a dupla formada por Curry e Klay Thompson deixou a desejar nesta noite. O astro contribuiu com 19 pontos e oito assistências, enquanto Thompson não passou dos oito pontos.

Foi a primeira derrota do Warriors fora de casa desde o dia 22 de novembro. O time vinha de sete vitórias seguidas em Houston. Tem agora no geral 37 triunfos e dez derrotas, ainda na ponta da Conferência Oeste. Na segunda colocação, o Rockets exibe 32 triunfos e 12 derrotas e detém a terceira melhor campanha da NBA até agora.

DECEPÇÃO EM CLEVELAND

O Cavaliers tinha tudo para fazer uma grande noite neste sábado. LeBron James precisava de 25 pontos para se tornar o sétimo jogador da história, e o mais novo deles, a alcançar a marca de 30.000 pontos na NBA. Nem ele atingiu a meta e nem o Cavaliers saiu de quadra com a vitória.

Isso porque o Oklahoma City Thunder fez uma de suas melhores partidas da temporada e aplicou uma contundente derrota aos anfitriões pelo placar de 148 a 124. Paul George liderou a equipe visitante, com 36 pontos, Russel Westbrook quase anotou mais um "triple-double", com 23 pontos, 20 assistências e nove rebotes.

Além disso, Carmelo Anthony e Steven Adams registraram um "double-double" cada. O primeiro contribuiu com 29 pontos e dez rebotes. Adams, por sua vez, anotou 25 pontos e dez rebotes. Com estas performances, o Thunder igualou o número recorde de pontos que o Cavaliers já levou num jogo de temporada regular - em 1972, o Philadelphia obteve a mesma pontuação.

Maior astro em quadra, LeBron James foi totalmente ofuscado pelo quarteto do Thunder. Com apenas 18 pontos, ficou a sete de alcançar a marca de 30.000 pontos. Foram ainda três rebotes e sete assistências. Com o astro apagado, coube a Isaiah Thomas liderar a equipe da casa, com 24 pontos. Jae Crowder contribuiu com 17.

O Cavaliers segue na terceira colocação da Conferência Leste, com 27 triunfos e 18 derrotas. O Thunder é o quinto do lado Oeste, com 26 vitórias e 20 derrotas.

Em outro jogo desta rodada, o Utah Jazz derrotou o Los Angeles Clippers por 125 a 113, em casa. O brasileiro Raulzinho ganhou mais uma oportunidade, ao permanecer em quadra por 14 minutos. Ele anotou três pontos, três rebotes e duas assistências. O Jazz é o décimo colocado da Conferência Oeste, com 19 vitórias e 27 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Cleveland Cavaliers 124 x 148 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 97 x 113 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 105 x 106 Miami Heat

New Orleans Pelicans 111 x 104 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 116 x 94 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 116 x 108 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 115 x 109 Toronto Raptors

Utah Jazz 125 x 113 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 117 x 108 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x New York Knicks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Indiana Pacers