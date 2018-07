Hawks bate Wizards e encerra série de derrotas na NBA

O Atlanta Hawks encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas na NBA e derrotou o Washington Wizards por 116 a 96, na noite de quinta-feira, em casa. Para isso, se impôs dede o início do confronto e foi ao intervalo com uma vantagem de 17 pontos. A equipe tem nove vitórias em 16 jogos e está em quinto lugar na Conferência Leste.

Joe Johnson foi o cestinha do Hawks, com 21 pontos, enquanto Josh Smith somou 20 pontos e 14 rebotes. O dominicano Al Horford foi outro destaque do Hawks, com 15 pontos e 13 rebotes. O Wizards segue sem vencer fora de casa na temporada 2010/2011 da NBA e teve Gilbert Arenas, com 21 pontos, como principal jogador.

Também na noite de quinta-feira, o Los Angeles Clippers bateu o Sacramento Kings por 100 a 82 e conseguiu a segunda vitória consecutiva na NBA, o que não acontecia desde fevereiro. A equipe soma três vitórias em 16 jogos, na lanterna da Conferência Oeste.

Eric Gordon foi o cestinha da partida, com 28 pontos, e o novato Blake Griffin conseguiu um "double-double", com 25 pontos e 15 rebotes. Com nove derrotas nos últimos dez jogos, o Sacramento teve Carl Landy, com 18 pontos, como principal destaque.

Resultados de 25 de novembro:

Atlanta Hawks 116 x 96 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 100 x 82 Sacramento Kings

Jogos de 26 de novembro:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats x Houston Rockets

Boston Celtics x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x New Orleans Hornets