Hawks e Warriors triunfam e vão às finais nos playoffs da NBA

O Atlanta Hawks e o Golden State Warriors avançaram às finais dos playoffs da NBA , na noite desta sexta-feira. O Atlanta eliminou o Washington Wizards, equipe do brasileiro Nenê, e garantiu o seu lugar na decisão da Conferência Leste, contra o Cleveland Cavaliers. Já o Golden State, do MVP Stephen Curry e de Leandrinho, encerrou um jejum de quase 40 anos ao voltar à decisão da Conferência Oeste.

Jogando fora de casa, o Atlanta Hawks obteve uma apertada vitória sobre o time de Washington para fechar a série melhor-de-sete jogos por 4 a 2. Venceu por 94 a 91 depois que a arbitragem anulou a cesta final de Paul Pierce nos instantes finais da partida - se confirmada, a cesta empataria o duelo. Pelo replay, o juiz constatou que o cronômetro já estava zerado quando Pierce fizera o arremesso.

O Washington começou a partida na frente ao terminar o primeiro quarto com apenas um ponto de vantagem. Mas o Atlanta reagiu rapidamente e fechou o segundo período com sete de frente. Os visitantes ampliaram a vantagem no terceiro quarto, o que o time da casa não conseguiu reverter no último período do confronto, apesar das boas atuações de Bradley Beal e John Wall.

Beal foi o cestinha da partida, com 29 pontos, enquanto Wall cravou um double-double de 20 pontos e 13 assistências. Nenê, por sua vez, foi discreto no jogo decisivo. Anotou apenas cinco pontos e pegou 11 rebotes. Pela equipe visitante, o destaque individual foi Demare Carroll, com 25 pontos e 10 rebotes. Jeff Teague e Paul Millsap contribuíram com 20 pontos cada.

Com o triunfo, o Atlanta encerrou a série e se credenciou para o confronto com o Cleveland Cavaliers - o time de LeBron James e Anderson Varejão eliminou Chicago Bulls. A decisão terá início na quarta-feira, em Atlanta.

Pelo lado Leste, o Golden State Warriors também encerrou sua série na casa do adversário. Com mais um grande desempenho de Stephen Curry, os visitantes venceram o Memphis Grizzlies por 108 a 95, fechando o confronto também por 4 a 2. O Golden State não chegava a final da Conferência desde 1976. Na decisão, vai enfrentar Los Angeles Clippers ou Houston Rockets, que decidem a outra vaga na final neste domingo, em Houston.

Stephen Curry mostrou mais uma vez na sexta porque foi eleito o Jogador Mais Valioso da NBA. Ele liderou os visitantes ao marcar 32 pontos e registrar 10 assistências. Curry teve a ajuda de Klay Thompson, responsável por 20 pontos, e Draymond Green, autor de 16 pontos. Leandrinho esteve em quadra durante quatro minutos, mas não conseguiu pontuar. Pelo Memphis, Marc Gasol anotou 21 pontos e foi seu principal destaque.

Mesmo jogando fora de casa, o Golden State não deu chances aos anfitriões no início da partida. Abriu 32 a 19 no primeiro quarto e foi para o intervalo com boa vantagem mesmo depois de levar 30 a 26 no segundo período. O Memphis se manteve melhor no quarto seguinte, mas, sustentando ainda a vantagem, o Golden State cresceu nos minutos finais e acabou com qualquer chance de reação dos donos da casa.