Hawks e Warriors vencem e mantêm liderança na NBA

Atlanta Hawks e Golden State Warriors seguem praticamente imbatíveis na temporada 2014/2015 da NBA. Na rodada de domingo, as duas equipes voltaram a vencer e continuam tranquilas na liderança das conferências. O Hawks passou pelo Minnesota Timberwolves por 112 a 110, chegando ao 37.º triunfo, na liderança do Leste. Já o Warriors fez 114 a 111 diante do Boston Celtics, chegou à 36.ª vitória e lidera o Oeste.

Em casa, o Hawks contou com outra boa atuação coletiva para chegar ao 16.º triunfo consecutivo, ampliando o recorde da franquia. Seis jogadores marcaram mais de dez pontos, com destaque para a dupla do garrafão, formada por Paul Millsap, que terminou com 20 pontos, e Al Horford, autor de 19. O cestinha, no entanto, saiu do lado adversário: Thaddeus Young, com 26.

Já o Warriors teve dificuldade, mas foi mais uma vez liderado por Stephen Curry e Klay Thompson. Depois de abrir 12 pontos já no fim da partida, o time de Oakland deixou o Celtics encostar nos segundos finais, mas ainda assim garantiu o triunfo, o 19.º seguido em casa. Thompson foi o cestinha, com 31 pontos, enquanto Curry terminou com 22, além de 11 assistências.

Mas a rodada de domingo também teve outros destaques. Talvez o maior deles tenha saído da vitória do Miami Heat sobre o Chicago Bulls por 96 a 84, mesmo fora de casa. Em apenas seu 18.º jogo na temporada, o pivô Hassan Whiteside anotou um "triple-double", com 14 pontos, 13 rebotes e incríveis 12 tocos, recorde da história da franquia neste fundamento.

Já em Los Angeles, quem se destacou mais uma vez foi o cestinha da temporada. Na vitória do Houston Rockets por 99 a 87 sobre o Los Angeles Lakers, James Harden terminou com 37 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Pelo Lakers, destaque para os 18 pontos e 11 rebotes de Carlos Boozer.

O dia também teve brasileiros em quadra. Nenê anotou 14 pontos e colaborou para a vitória do Washington Wizards sobre o Denver Nuggets, por 117 a 115, fora de casa, na prorrogação. Já Splitter foi mais discreto e, vindo do banco, fez oito pontos, mas o San Antonio Spurs derrotou o Milwaukee Bucks em casa, por 101 a 95.

Em outros jogos importantes da rodada, o Cleveland Cavaliers contou com 34 pontos de LeBron James para derrotar o Oklahoma City Thunder por 108 a 98. Graças aos 23 pontos de Blake Griffin, o Los Angeles Clippers fez 120 a 100 no Phoenix Suns. Já o Toronto Raptors passou pelo Detroit Pistons por 114 a 100 com 25 pontos de DeMar DeRozan.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Chicago Bulls 84 x 96 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 108 x 98 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 100 x 120 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 109 x 106 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 112 x 100 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 99 x 106 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 101 x 95 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 114 x 100 Detroit Pistons

Golden State Warriors 114 x 111 Boston Celtics

Denver Nuggets 115 x 117 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 87 x 95 Houston Rockets

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers

Oklahoma Cuty Thunder x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets