Hawks perdem para os Pelicans e encerram sequência de 19 vitórias

Depois de 19 partidas, o Atlanta Hawks voltaram a perder na temporada 2014/2015 da NBA. Na rodada de segunda-feira, a equipe da Geórgia foi a Louisiana e acabou batida pelo New Orleans Pelicans por 115 a 100. O principal responsável pela queda da maior sequência invicta da história da franquia tem nome: Anthony Davis.

Um dos principais destaques da temporada, Davis mais uma vez carregou o Pelicans ao anotar 29 pontos e 13 rebotes. Ele ainda contou com as boas atuações de Eric Gordon (20 pontos) e Tyreke Evans (15 pontos e 12 assistências). Pelo Hawks, o cestinha foi o armador Jeff Teague, com 21 pontos.

Apesar da derrota, os Hawks continuam em situação confortável na liderança da Conferência Leste, com 40 vitórias em 49 partidas. Já os Pelicans lutam por uma vaga entre os oito primeiros do Oeste, mas hoje estariam fora dos playoffs, já que ocupam somente a nona posição, com 26 triunfos.

Na perseguição ao Hawks, o Toronto Raptors, segundo do Leste, e Washington Wizards, terceiro, perderam, respectivamente, para Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets. Os Raptors caíram por 82 a 75, enquanto os Wizards foram derrotados por 92 a 88. O brasileiro Nenê foi discreto e anotou somente oito pontos e sete rebotes em 27 minutos em quadra.

Ainda no Leste, o Cleveland Cavaliers não teve maiores dificuldades para derrotar o Philadelphia 76ers e mostrar que está cada vez mais forte na briga pelo título da conferência. Foi a 11.ª vitória seguida da franquia de Ohio - agora a maior sequência da NBA -, que ocupa a quinta posição do Leste.

Kyrie Irving mostrou que continua em grande forma e terminou a partida como cestinha, com 24 pontos, seis a mais que LeBron James, que deixou a quadra com um "double-double" ao anotar também 11 assistências. Pelos 76ers, destaque para os 18 pontos de Robert Covington e Jerami Grant.

Já no Oeste, quem está cada vez mais embalado é o Memphis Grizzlies. A equipe derrotou o Phoenix Suns em jogo emocionante, por 102 a 101, mesmo fora de casa, e chegou ao sétimo triunfo consecutivo. Já são 36 vitórias no total, atrás somente do Golden State Warriors, líder da conferência com 37.

O armador Mike Conley terminou como cestinha do Grizzlies, ao anotar 23 pontos, e Isaiah Thomas respondeu com 24. Os visitantes chegaram a estar sete pontos atrás a pouco mais de um minuto para o fim, mas reagiram e garantiram a vitória com uma cesta de Jeff Green com quatro segundos restantes. O Suns ainda tentou responder, mas Marc Gasol deu lindo toco em Markieff Morris.

Confira os resultados de segunda-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 97 x 84 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 88 x 92 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 102 x 100 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 75 x 82 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 115 x 100 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 104 x 97 Orlando Magic

Dallas Mavericks 100 x 94 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 101 x 102 Memphis Grizzlies

Acompanhe as partidas da NBA nesta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Miami Heat

New York Knicks x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Sacramento Kings x Golden State Warriors