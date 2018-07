Hawks supera Warriors em casa no duelo dos líderes da NBA

O duelo foi bastante equilibrado, tanto que o primeiro tempo terminou empatado em 52 a 52, com o Hawks iniciando o último período com uma vantagem de apenas quatro pontos - 79 a 75. Sete jogadores do time de Atlanta anotaram ao menos dez pontos, com destaque para Jeff Teague, com 23, Paul Millsap, com 21, e Al Horford, com 14 rebotes e 12 pontos. O time de Atlanta agora soma 42 vitórias e nove derrotas, com a melhor campanha da NBA.

Klay Thompson foi o cestinha da partida com 29 pontos pelo Warriors, três a mais do que Stephen Curry. Draymond Green acumulou 20 rebotes e 12 pontos, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa somou oito pontos, um rebote e uma assistência nos 12 minutos em que permaneceu em quadra. O time de Oakland vinha embalado por três vitórias e passou a ter nove derrotas em 48 partidas, com 39 triunfos.

Também pela rodada de sexta-feira da NBA, a série de 12 vitórias do Cleveland Cavaliers chegou ao fim com a derrota para o Indiana Pacers por 103 a 99, fora de casa. C.J. Miles comandou a equipe de Indianápolis com 26 pontos e George Hill anotou 20, incluindo uma jogada de quatro pontos, com uma cesta de três e um tiro livre, em uma momento crucial, faltando 1min26 para o fim do duelo. Já David West acumulou 20 pontos e 13 rebotes.

Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 29 pontos, quatro a mais do que LeBron James. Batido, o Cavaliers está na quinta posição na Conferência Leste com 31 vitórias e 21 derrotas. Já o Pacers é apenas o 12º colocado do Leste com 19 triunfos em 51 partidas.

No primeiro confronto desde a final da NBA na temporada passada, o San Antonio Spurs voltou a se dar melhor e derrotou o Miami Heat por 98 a 85, em casa, na noite de sexta-feira. Kawhi Leonard foi o cestinha da partida com 24 pontos, Tony Parker anotou 21 e Tim Duncan conseguiu o seu 24º "double-double" nesta temporada pelo time de San Antonio ao obter 12 rebotes e anotar dez pontos.

O brasileiro Tiago Splitter atuou por 18 minutos, com quatro pontos, três rebotes e uma assistência pelo Spurs, sétimo colocado na Conferência Oeste com 32 vitórias e 18 derrotas. Luol Deng marcou 17 pontos e foi o destaque do Heat, que chegou a ter uma desvantagem de 20 pontos e está apenas na nona posição no Leste, com 21 triunfos em 50 partidas.

No único jogo da rodada de sexta-feira da NBA com vitória do visitante, o New Orleans Pelicans derrotou o Oklahoma City Thunder por 116 a 113. Russel Westbrook teve atuação espetacular, com 48 pontos, 11 assistências e nove rebotes. Porém, foi Anthony Davis quem saiu de quadra vitorioso ao anotar 41 pontos, convertendo um arremesso de três no estouro do cronômetro, o que definiu o triunfo do Pelicans.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Brooklyn Nets 92 x 88 New York Knicks

Indiana Pacers 103 x 99 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 103 x 97 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 123 x 107 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 124 x 116 Golden State Warriors

Boston Celtics 107 x 96 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 98 x 88 Denver Nuggets

Houston Rockets 117 x 111 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 90 x 89 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 113 x 116 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 100 x 93 Utah Jazz

San Antonio Spurs 98 x 85 Miami Heat

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Washington Wizards x Brooklyn Nets

New York Knicks x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Utah Jazz x Sacramento Kings