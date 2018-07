Hawks vence em reencontro de Splitter com Spurs na pré-temporada da NBA Tiago Splitter se deu melhor no primeiro reencontro com o San Antonio Spurs. Na noite de terça-feira, em mais um compromisso da pré-temporada da NBA, o brasileiro, mesmo com uma atuação discreta, ajudou o Atlanta Hawks a superar a sua antiga equipe por 100 a 86, em casa.