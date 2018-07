Heat abre 3 a 0 sobre o Bobcats nos playoffs da NBA

CHARLOTTE - O Miami Heat está muito próximo de se classificar para as semifinais da Conferência Leste da NBA. Na noite de sábado, os atuais bicampeões da liga norte-americana de basquete abriram 3 a 0 na série com o Charlotte Bobcats, válida pela primeira rodada dos playoffs, ao derrotá-lo por 98 a 85, fora de casa.

Em partida acompanhada no ginásio por Michael Jordan, proprietário do Bobcats, quem brilhou foi LeBron James. O astro foi o cestinha da partida com 30 pontos, tendo acertado dez de 18 arremessos de quadra, além de ter obtido dez rebotes para o Heat e dado seis assistências. Já Dwyane Wade marcou 17 pontos.

No Heat desde 2010, LeBron venceu as 18 partidas que disputou contra o Bobcats desde então. Já a sua equipe acumula 19 triunfos consecutivos diante do time de Charlotte. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira e uma nova vitória do Heat como visitante encerra a série.

O Heat ficou atrás do placar em boa parte do primeiro tempo, mas depois conseguiu virá-lo para 42 a 40 e não foi mais ameaçado. Al Jefferson marcou 20 pontos para o Bobcats, ainda em busca da primeira vitória nos playoffs na história da franquia.

Na terceira partida da série definida apenas na prorrogação, o Oklahoma City Thunder se deu melhor e empatou o duelo com o Memphis Grizzlies, válido pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste, em 2 a 2 ao superar o adversário, fora de casa, por 92 a 89.

Para isso, o Thunder contou com uma noite inspirada de Reggie Jackson, o seu principal reserva, que foi o cestinha da partida com 32 pontos, superando a produção ofensiva de Kevin Durant e Russel Westbrook, os líderes do time. Juntos os dois jogadores acertaram apenas 11 de 45 arremessos de quadra e terminaram o duelo com 15 pontos cada, com Durant tendo obtido 13 rebotes. Já Serge Ibaka somou 14 rebotes e 12 pontos.

O Thunder terminou o terceiro quarto vencendo por 64 a 52, mas desperdiçou a vantagem e só conseguiu levar o duelo para a prorrogação porque Jackson marcou cinco pontos no minuto final do último período, empatando a partida em 80 a 80. No tempo extra, ele acertou os seis lances livres que teve, sendo fundamental para a vitória do Thunder, definida apenas quando Mike Conley errou um arremesso de três a 0s8 do fim da prorrogação.

Conley, aliás, terminou o duelo com 14 pontos e 10 assistências pelo time de Memphis, Marc Gasol somou 23 pontos e 11 rebotes e Tony Allen contribiu com 14 pontos e 13 rebotes. Com a série empatada em 2 a 2, Grizzlies e Thunder voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, em Oklahoma.

Os playoffs da NBA prosseguem neste domingo com a disputa de quatro partidas. O Washington Wizards, o Brooklyn Nets e Portland Trail Blazers, todos em vantagem de 2 a 1, recebem o Chicago Bulls, o Toronto Raptors e o Houston Rockets, respectivamente. Já o Los Angeles Clippers, também liderando por 2 a 1, visita o Golden State Warriors.