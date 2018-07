Heat bate Bulls na reedição da final do Leste na NBA

MIAMI - Na reedição da final da Conferência Leste da NBA na temporada 2010/2011, o Miami Heat se deu melhor e derrotou o Chicago Bulls por 97 a 93, em casa, na rodada de domingo. A vitória foi a quarta consecutiva e a sétima nos últimos oito jogos do Heat, que está em segundo lugar na sua conferência, atrás exatamente do Bulls.

O astro LeBron James foi o cestinha da partida com 35 pontos e ainda distribuiu 11 assistências, enquanto Chris Bosh somou 24 pontos e 12 rebotes. Derrick Rose anotou 34 pontos para o Bulls, mas errou dois lances livres quando faltavam 22 segundos para o término do duelo. Joakim Noah terminou a partida com 11 pontos e 11 rebotes.

O bom desempenho de Nenê Hilário não impediu que o Denver Nuggets tivesse encerrada a sua sequência de seis vitórias. Em casa, a equipe perdeu para o Los Angeles Clippers por 109 a 105. O brasileiro jogou por 38 minutos, com 18 pontos, nove rebotes e duas assistências. Já Andre Miller somou 16 pontos e dez assistências. Na sua primeira partida no ginásio do seu ex-clube, Chauncey Billups foi o cestinha da partida, com 32 pontos, e Blake Griffin terminou o duelo com 17 pontos e 13 rebotes para o Clippers.

O Los Angeles Lakers conseguiu a sua segunda vitória em nove partidas disputadas como visitante ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 106 a 101 graças ao excelente desempenho de Kobe Bryant, que foi o cestinha da partida com 35 pontos e ainda obteve 15 rebotes. Kevin Love terminou o duelo com 33 pontos e 13 rebotes, enquanto Michael Beasley somou 18 pontos e 12 rebotes para o Timberwolves, que perdeu pela 16ª vez seguida para o Lakers.

De virada, o Cleveland Cavaliers derrotou o Boston Celtics por 88 a 87 ao anotar os últimos 12 pontos da partida. Kyrie Irving marcou 23 pontos, incluindo a cesta que definiu a partida, a menos de dois segundos para o fim do duelo. O brasileiro Anderson Varejão também se destacou pelo Cavaliers, com 18 pontos, nove rebotes e três assistências em 31 minutos. Recuperado de lesão, Ray Allen retornou ao Celtics e anotou 22 pontos.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Dallas Mavericks derrotou o San Antonio Spurs por 101 a 100. Jason Terry foi o cestinha da partida, com 34 pontos, sendo quatro deles anotados nos últimos 41 segundos da prorrogação. Já Dirk Nowitzki somou 13 rebotes e dez pontos. Matt Bonner marcou 19 pontos para o Spurs e o brasileiro Tiago Splitter atuou por 26 minutos, com oito pontos e sete rebotes.

Fora de casa, o Indiana Pacers venceu o Orlando Magic por 106 a 85, liderado por Danny Granger, que anotou 24 pontos. Darren Collison também se destacou, com 11 pontos e dez assistências. Dwwight Howard, com 24 pontos e 13 rebotes, foi o principal jogador do Magic, que perdeu a terceira partida consecutiva na temporada 2011/2012.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Miami Heat 97 x 93 Chicago Bulls

Boston Celtics 87 x 88 Cleveland Cavaliers

New Jersey Nets 73 x 94 Toronto Raptors

Orlando Magic 85 x 106 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 101 x 100 San Antonio Spurs

New Orleans Hornets 72 x 94 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 101 x 106 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 105 x 109 Los Angeles Clippers

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Washington Wizards x Chicago Bulls

Miami Heat x New Orleans Hornets

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder