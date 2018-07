Heat bate os Kings após duas prorrogações e vence a 12ª seguida na NBA

MIAMI - O Miami Heat precisou de duas prorrogações para conquistar a 12ª vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de terça-feira, os atuais campeões da liga norte-americana de basquete sofreram, mas conseguiram derrotar o Sacramento Kings por 141 a 129, em casa. Assim, a equipe permanece na liderança da Conferência Leste, com 41 triunfos em 55 partidas. Já o Kings é o lanterna do Oeste com apenas 19 vitórias em 58 jogos.

LeBron James liderou o Heat e foi o cestinha da partida com 40 pontos, além de ter dado 16 assistências. Dwyane Wade anotou 39 pontos e Ray Allen fez 21. Marcus Thornton marcou 36 pontos para o Kings, DeMarcus Cousins terminou o jogo com 24 pontos e 15 rebotes, enquanto Tyreke Evans fez 26 pontos.

Vice-líder da Conferência Leste, o Indiana Pacers venceu o Golden State Warriors por 108 a 97, em casa, na noite de terça, em partida que ficou marcada por uma briga no último quarto. Pelo incidente, Roy Hibbert, do Pacers, foi expulso, enquanto David Lee, Stephen Curry e Klay Thompson, todos do Kings, receberam faltas técnicas, assim como David West, da equipe de Indianápolis.

West somou 28 pontos e sete rebotes para o Pacers, George Hill fez 23 pontos e Paul George anotou 21 pontos e conseguiu 11 rebotes. Curry foi o cestinha do jogo com 38 pontos, enquanto Lee fez 12 pontos e obteve 12 rebotes para o Warriors, que vinha embalado por três vitórias consecutivas e está na sexta colocação na Conferência Oeste da NBA.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 84 x 98 Orlando Magic

Indiana Pacers 108 x 97 Golden State Warriors

Miami Heat 141 x 129 Sacramento Kings

Chicago Bulls 98 x 101 Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets 97 x 101 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 90 x 95 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 84 x 83 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 106 x 84 Charlotte Bobcats

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

New York Knicks x Golden State Warriors

Washington Wizards x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Hornets

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Utah Jazz x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets