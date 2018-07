Heat derrota Bucks com 35 pontos de LeBron James

Para isso, o Heat contou com o excelente desempenho de LeBron James, cestinha do duelo com 35 pontos, sendo 16 apenas no terceiro quarto. Com o triunfo, a equipe está com 22 vitórias e sete derrotas e igualou as campanhas iniciais nas temporadas 1996/1997 e 2004/2005. Carlos Delfino foi o destaque do Bucks com 24 pontos.

O Dallas Mavericks conseguiu a sua quarta vitória consecutiva ao bater o Los Angeles Clippers, em casa, por 96 a 92. Este foi o décimo triunfo seguido dos atuais campeões da NBA sobre o time de Los Angeles como mandante - a última derrota em casa foi em 19 de abril de 2006.

Dirk Nowitzki liderou o Dallas com 22 pontos, sendo 11 nos últimos sete minutos da partida. Caron Butler, do Clippers, foi o cestinha do duelo, com 23 pontos. Com a derrota, o Clippers encerrou uma sequência de seis partidas como visitante com quatro vitórias.

O Orlando Magic bateu, em casa, o Minnesota Timberwolves por 102 a 89, e obteve a segunda vitória nos últimos três jogos. Além disso, emplacou o sétimo triunfo consecutivo sobre a equipe de Minneapolis. Jason Richardson anotou 17 pontos para o Magic. O Timberwolves perdeu a quarta partida seguida, apesar da boa atuação de Kevin Love, com 19 pontos e 15 rebotes. Já Nikola Pekovic somou 16 pontos e 13 rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Orlando Magic 102 x 89 Minnesota Timberwolves

Charlotte Bobcats 89 x 98 Philadelphia 76ers

New Orleans Hornets 86 x 80 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 96 x 114 Miami Heat

Dallas Mavericks 96 x 92 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 102 x 96 Phoenix Suns

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers x Miami Heat

Toronto Raptors x New York Knicks

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks