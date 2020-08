Heat e Rockets abrem 2 a 0 nos playoffs; Bucks iguala série com Magic

Miami Heat e Houston Rockets ficaram mais próximos da classificação à segunda rodada dos playoffs da NBA. Nesta quinta-feira, as equipes abriram 2 a 0 em suas respectivas séries, diante de Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, respectivamente. Já o favorito Milwaukee Bucks reagiu e igualou a disputa com o Orlando Magic em 1 a 1.

Com 24 pontos de Duncan Robinson, incluindo sete cestas de três, o Heat derrotou os Pacers por 109 a 100. Goran Dragic foi outro destaque ao fazer 20 pontos. Victor Oladipo, que chegou a ser dúvida para o duelo por causa de uma lesão no olho esquerdo, liderou a ofensiva da equipe de Indianápolis com 22 pontos.

O Heat, quinto colocado do Leste na temporada regular, iniciou os playoffs com retrospecto de 3 a 1 diante dos Pacers na etapa inicial da liga. E na pós-temporada ganhou quatro dos cinco confrontos com a equipe de Indianápolis.

Com 21 pontos e nove assistências de James Harden, os Rockets derrotaram o Thunder por 111 a 98. O time texano disparou 56 arremessos de três, tendo acertado 19. Ex-jogador da equipe de Oklahoma City, Russell Westbrook ficou fora da partida por causa de lesão no quadríceps direito.

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida com 31 pontos para o Thunder, que foi ao intervalo vencendo por 59 a 53. Quando ganhava por 80 a 77, sofreu uma ofensiva de 17 a 0 dos Rockets e não reagiu mais no jogo.

Também nesta quinta-feira no complexo da Disney na Flórida, os Bucks venceram o Magic por 111 a 96 com 28 pontos e 20 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Igualou a série em 1 a 1, tentando resgatar o desempenho que o levou a liderar a Conferência Leste - na "bolha", ganhou apenas três de oito partidas antes dos playoffs.

Brook López anotou 20 pontos e foi outro destaque do Milwaukee. E Nikola Vucevic, que havia feito 35 no primeiro confronto, agora marcou 32, sendo o cestinha do Magic e do jogo.