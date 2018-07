Heat ganha do Brooklyn Nets e vai à final da Conferência Leste na NBA

MIAMI - O Miami Heat vai disputar a final da Conferência Leste da NBA pela quarta temporada seguida. Na noite desta quarta-feira, a equipe do superastro LeBron James recebeu o Brooklyn Nets e conseguiu uma apertada vitória por 96 a 94, fechando a série melhor de sete jogos em 4 a 1. Agora, espera Indiana Pacers ou Washington Wizards como próximo adversário.

Desde que LeBron James e Chris Bosh se juntaram a Dwyane Wade em 2010, a equipe de Miami foi campeã três vezes seguidas da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete. Na primeira temporada do trio de astros, ainda perdeu o título do campeonato para o Dallas Mavericks. Depois, porém, faturou o troféu nos dois últimos anos, buscando agora o tri.

Na primeira rodada dos playoffs, o Heat já tinha feito 4 a 0 contra o Charlotte Bobcats. Agora, teve um pouco mais trabalho, mas também passou pelos Nets. No jogo desta quarta-feira, a equipe de Miami aproveitou o fato de jogar em casa para fechar a série, ganhando um descanso extra antes de enfrentar Pacers ou Wizards, que vão duelar nesta quinta.

Lutando pela sobrevivência, os Nets controlaram o placar em grande parte do jogo desta quarta-feira. Mas permitiu a reação do Heat nos minutos finais, quando desperdiçou uma vantagem de oito pontos. Nos últimos segundos, o time de Nova York ainda teve chance de pelo menos levar a partida para a prorrogação, mas Joe Johnson não conseguiu nem arremessar.

Apesar da falha na última jogada, Joe Johnson foi o destaque individual dos Nets com 34 pontos, incluindo uma cesta de três pontos a 11 segundos do final que manteve sua equipe ainda com chances. Do lado do Heat, LeBron James fez 29 pontos e Dwyane Wade contribuiu com 28, mas Ray Allen e Chris Bosh também foram decisivos com suas cestas de três pontos.