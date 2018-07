Heat supera Thunder e LeBron James vence duelo com Kevin Durant

OKLAHOMA CITY - No aguardado duelo entre dois dos principais astros da NBA, LeBron James se deu melhor diante de Kevin Durant e liderou o Miami Heat na vitória sobre o Oklahoma City Thunder, fora de casa, por 103 a 81, pela rodada de quinta-feira, mesmo que tenha deixado a quadra com um susto, ao sofrer um sangramento no nariz.

LeBron foi o cestinha do duelo com 33 pontos, mas deixou a quadra a 5 minutos e 50 segundos do fim do último período após ser atingido por Serge Ibaka em uma infiltração. Mesmo assim, o astro conseguiu concluir a jogada com uma enterrada. Chris Bosh marcou 24 pontos para o Heat, assim como Dwyane Wade, que também deu dez assistências. A vitória de quinta-feira foi a quarta consecutiva do Heat, que ocupa a vice-liderança da Conferência Leste da NBA, com 39 vitórias e 14 derrotas.

Já Durant marcou 28 pontos pelo Thunder, que não perdia uma partida como mandante desde o dia 5 de janeiro. Russel Westbrook, que havia ficado de fora dos últimos 27 jogos da equipe por causa de uma cirurgia no joelho, foi titular nesta quinta-feira e anotou 16 pontos. Mesmo derrotado, o time de Oklahoma lidera a Conferência Oeste da NBA, com 43 vitórias em 56 partidas.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Golden State Warriors derrotou o Houston Rockets por 102 a 99, em casa, em duelo definido apenas na prorrogação. David Lee somou 28 pontos e 14 rebotes pelo time da Califórnia e Stephen Curry anotou 25, incluindo a cesta que levou o confronto para o tempo extra, a 3s2 do fim do quarto período. Assim, o Warriors passa a somar 33 vitórias e 22 derrotas na temporada 2013/2014 da NBA, na oitava colocação na Conferência Oeste.

James Harden foi o cestinha da partida com 39 pontos, Chandler Parsons anotou 21 e Dwight Howard obteve 21 rebotes e marcou 11 pontos para o Rockets. Apesar disso, o time de Houston teve uma sequência de oito vitórias interrompida. A equipe está em terceiro lugar no Oeste, com 37 triunfos e 18 derrotas.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Denver Nuggets venceu o Milwaukee Bucks por 101 a 90, fora de casa.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Boston Celtics