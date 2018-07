Heat vence 22ª seguida e iguala segunda melhor marca da NBA

TORONTO - O Miami Heat igualou na rodada de domingo a segunda maior sequência de vitórias da história da NBA. Fora de casa, a equipe da Flórida conquistou a 22ª vitória consecutiva ao derrotar o Toronto Raptors por 108 a 91. LeBron James voltou a se destacar pelos atuais campeões da NBA ao somar 22 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Assim, a equipe segue com a melhor campanha desta temporada, com 51 triunfos e 14 derrotas.

Dwyane Wade fez 24 pontos e deu nove assistências para o Heat, enquanto Ray Allen marcou 20 pontos. Rudy Gay anotou 28 pontos e foi o cestinha da partida, enquanto Amir Johnson somou 18 pontos e 18 rebotes para o Raptors, nono colocado na Conferência Leste da NBA.

Com essa nova vitória, o Heat igualou a marca do Houston Rockets, que também ganhou 22 partidas seguidas na temporada 2007/2008. A maior série continua sendo do Los Angeles Lakers, com 33 triunfos consecutivos na temporada 1971/1972. A equipe tentará superar a marca do Rockets nesta segunda-feira, quando vai enfrentar o Boston Celtics, exatamente o responsável pelo fim da série do Houston.

O Oklahoma City Thunder garantiu a classificação matemática para os playoffs da NBA ao vencer, fora de casa, o Dallas Mavericks por 107 a 101. Assim, a equipe passou a somar 50 triunfos e 17 derrotas, na vice-liderança da Conferência Oeste. Já o Mavericks ocupa a 11ª colocação no Oeste.

Russel Westrbrook foi o cestinha da partida com 35 pontos, incluindo a cesta que colocou a equipe em vantagem de 107 a 101. Kevin Durant anotou 31 pontos, sendo 19 no último quarto. Ele havia acertado apenas três de nove arremessos de quadra até converter sete disparos consecutivos no período final do jogo. Dirk Nowitzki marcou 23 pontos pelo Mavericks.

Mesmo sem Kobe Bryant, contundido, o Los Angeles Lakers conseguiu vencer o Sacramento Kings por 113 a 102, em casa. Esta foi a primeira vez na temporada em que o astro não entrou em quadra - ele ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Com o triunfo, o sexto nas últimas sete partidas, o Lakers permanece na oitava colocação na Conferência Oeste, enquanto o Kings está apenas em 13º lugar.

Com a ausência de Bryant, vários jogadores da equipe se destacaram. Antawn Jamison foi o cestinha do jogo com 27 pontos, Metta World Peace marcou 22, Steve Nash somou 19 pontos e 12 assistências, enquanto Dwight Howard obteve 17 rebotes e fez 12 pontos. Isaiah Thomas marcou 26 pontos e Patrick Patterson anotou 22 para o Kings, que perdeu 12 das últimas 13 partidas como visitante e não contou com o lesionado DeMarcus Cousins.

Com 20 pontos e oito assistências de Chris Paul, o Los Angeles Clippers venceu o New York Knicks, desfalcado por várias lesões, por 93 a 80, na rodada de domingo. Blake Griffin fez 12 pontos e obteve pela equipe de Los Angeles, que não derrotava o time de Nova York em casa desde fevereiro de 2009 e está na terceira colocação na Conferência Oeste.

J.R. Smith anotou 17 pontos para o Knicks, que jogou sem Carmelo Anthony e Tyson Chandler e sofreu a quarta derrota em um giro de cinco partidas como visitante. O Knicks está na terceira posição na Conferência Leste da NBA.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Toronto Raptors 91 x 108 Miami Heat

Milwaukee Bucks 115 x 109 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 93 x 80 New York Knicks

Houston Rockets 78 x 108 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 97 x 95 New Orleans Hornets

Dallas Mavericks 101 x 107 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 93 x 105 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 113 x 102 Sacramento Kings

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Charlotte Bobcats x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Miami Heat

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New Orleans Hornets x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x New York Knicks