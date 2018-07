Heat vence, fecha série com Bucks e avança nos playoffs

Atual campeão, o Heat espera agora o vencedor da série ente Brooklyn Nets e Chicago Bulls para conhecer seu adversário nas semifinais. O Bulls quebrou o mando de quadra do Nets, vence por 3 a 1 e precisa apenas de mais um triunfo para garantir a classificação.

Neste domingo, o Heat não contou com Dwyane Wade. O ala/armador até estava à disposição, mas acabou poupado pelo técnico Erik Spoelstra por conta de um problema no joelho direito. Sem ele, Ray Allen apareceu para ajudar LeBron James a garantir a vitória. Foram 16 pontos para o veterano.

Mas a noite era mesmo de LeBron, que terminou como cestinha, com 30 pontos, além de oito rebotes e sete assistências. Pelo Bucks, o destaque ficou por conta de monta Ellis, com 21 pontos, mas o armador Brandon Jennings esteve muito abaixo do esperado, marcou apenas três pontos e não contribuiu para que sua equipe evitasse a eliminação.

Se o Bucks caiu, o Boston Celtics garantiu a sobrevivência nos playoffs com uma suada vitória sobre o New York Knicks, por 97 a 90. Apesar do triunfo, é o Knicks que segue na frente na série, por 3 a 1, e precisa apenas de mais uma vitória nas três últimas partidas para garantir a classificação.

O nome da vitória do Celtics foi Jason Terry. O ala/armador estava apagado até a prorrogação, mas marcou nove pontos no último minuto e meio e garantiu o resultado. Ele terminou com 18 pontos, enquanto Paul Pierce teve 29 e Jeff Green, 26. Carmelo liderou o Knicks com 36 pontos, mas acertou apenas 10 dos 35 arremessos tentados. Raymond Felton também contribuiu com 27 pontos.