Heat vence Raptors e força sétimo jogo por vaga na final do Leste

Ainda não foi desta vez que chegou ao fim a fase de semifinais de conferências na NBA. Na série mais longa, o Miami Heat venceu o Toronto Raptors por 103 a 91 na noite de sexta-feira, em Miami, e forçou a realização do jogo 7, domingo, no Canadá. Quem vencer decide o título do Leste contra o Cleveland Cavaliers.

Independente de quem passar, vai chegar em situação fragilizada para pegar o time de LeBron James. Tanto o Heat quanto o Raptors vêm de uma série de sete jogos na primeira fase dos playoffs. Assim, o vencedor vai chegar à final da conferência com 14 partidas na pós-temporada. O Cavaliers fez só oito, uma vez que varreu o Atlanta Hawks e o Los Angeles Clippers.

Para atrapalhar ainda mais o Heat, o elenco está reduzido por lesões. Na noite desta sexta, só oito jogadores foram utilizados pelo treinador Erik Spoelstra, que viu Goran Dragic fazer sua melhor partida em playoff, com 30 pontos. Dwyane Wade ajudou com 22.

Pelo Raptors, dois jogadores carregaram o time nas costas: Kyle Lowry, com 36 pontos, e DeMar DeRozan, com 23. Seus companheiros de time titular acertaram só 14 de 34 arremessos de quadra e somaram 32 pontos. Lucas Bebê atuou por seis minutos, pegando um rebote e acertando o único arremesso de dois pontos que tentou. Foi o único jogador do Toronto que, no tempo que ficou em quadra, o time fez mais pontos que levou.