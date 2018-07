Heat vence Thunder fora de casa e empata final da NBA

Como no primeiro jogo, o Heat foi liderado por LeBron James, começou muito melhor e chegou a abrir 18 a 2 no primeiro quarto. O Thunder a esboçar reações ao longo da partida, mas não conseguia encostar no placar. A nove minutos para o fim do último período, a diferença estava em 13 pontos, mas foi aí que Kevin Durant voltou a crescer.

O ala marcou 16 de seus 32 pontos no último quarto e fez o Thunder se aproximar. A menos de um minuto para o final, Dwyane Wade errou, Russell Westbrook roubou a bola e tocou para Durant, que acertou o arremesso de três pontos, diminuindo a diferença para apenas dois pontos. Depois de chute errado de LeBron, o próprio Durant teve a chance de empatar, mas errou. Os jogadores do time da casa reclamaram de falta no lance, mas os árbitros não marcaram.

Para liderar o Heat à vitória, LeBron James (32 pontos e oito rebotes) teve a ajuda de Dwyane Wade (24 pontos) e Chris Bosh, que voltou a ser titular após se recuperar de lesão e terminou a partida com um "double-double" (16 pontos e 15 rebotes). Shane Battier aparecer bem novamente e terminou a partida com 17 pontos, sendo cinco em bolas de três pontos.

Pelo lado do Thunder, Durant desta vez teve a ajuda de James Harden, que marcou 21 pontos após ter anotado apenas cinco na primeira partida. Westbrook até teve bons números (27 pontos, oito rebotes e sete assistências), mas errou muito no ataque e se precipitou em jogadas decisivas.

Com a série empata em 1 a 1, as equipes viajam agora para Miami, onde acontecerá o jogo 3, neste domingo. Se o campeão não for definido nestas próximas três partidas na Flórida, a decisão volta para Oklahoma City para mais dois jogos.