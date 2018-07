Heat vencem Lakers na casa do adversário

O Miami Heat venceu neste sábado o Los Angeles Lakers, em pleno Staples Center, pelo placar de 96 a 80, em partida da temporada regular da NBA.

LeBron James com um triple-double se tornou o grande destaque da partida com 27 pontos, incluindo uma nova marca individual na atual temporada de cinco triplos, 11 rebotes e dez assistências.

A vitória deixou os Heat (23-9) com o 14.º triunfo nos últimos 15 jogos que disputaram, a segunda melhor marca na Conferência Leste, mas melhor que os Lakers (21-9), que perderam quatro partidos no Staples Center (10-4).

O ala/armador Kobe Bryant perdeu o duelo individual com James ao somar 17 pontos, sete assistências e seis rebotes, sem que sua contribuição fosse boa para a equipe que ficou com 41% de acerto nos arremessos de quadra, comparado com 44% dos Heat.