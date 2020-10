Hereda San Pablo Burgos, do brasileiro Vítor Benite, é campeão europeu de basquete

O basquete brasileiro tem um novo campeão neste domingo. O ala-armador Vítor Benite, ex-Franca e Flamengo, conquistou neste domingo a Liga dos Campeões de Basquete. A equipe espanhola a qual defende, o Hereda San Pablo Burgos, derrotou o AEK Atenas por 85 a 74 e faturou o primeiro título internacional de sua história.

A decisão foi realizada na capital da Grécia, mas isso não intimou os visitantes. O armador norte-americano Thaddeus McFadden foi o cestinha da equipe espanhola com 18 pontos, cinco assistências e seis rebotes. O experiente Omar Cook, com passagens por Portland Trail Blazers e Toronto Raptors na NBA, foi outro destaque com 15 pontos, quatro assistências e dois rebotes.

O brasileiro Vítor Benite agora aumenta também sua coleção de conquistas, já que é tricampeão no NBB com o Flamengo e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Ele terminou a partida com 11 pontos e três assistências em 22 minutos em quadra. Miquel Salvo também teve importante participação para os Burgos com 12 pontos em 17 minutos.

Pelos donos da casa, Tyrese Rice foi o destaque com 17 pontos e quatro assistências, enquanto Keith Langford contribuiu com 11 pontos e quatro rebotes. Eles foram os únicos que passaram dos dois dígitos na pontuação do AEK BC.

FINAL THIS IS NOT A DREAM, THIS IS BURGOS AND WE ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE | @aekbcgr 74 - 85 @SanPabloBurgos | #SPBDirecto #MásLejosQueNunca #F8 pic.twitter.com/XBJdPirl1m — Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) October 4, 2020

O jogo começou desfavorável para o time espanhol, que saiu perdendo o primeiro quarto por 14 a 24, mas a importante reação veio na parcial seguinte. O segundo quarto terminou com saldo de 35 a 12 para os Burgos, que foram para os vestiários com vantagem de 49 a 36 no placar.

Na volta do intervalo, os visitantes mantiveram o ritmo e levaram o terceiro quarto por 19 a 13. Na etapa final, o AEK Atenas até esboçou uma reação, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 85 a 74. O jogo foi disputado sem a presença de torcedores obedecendo os protocolos sanitários da covid-19.

BURGOS, WE ARE CELEBRATING FOR YOU. (Sed responsables) pic.twitter.com/GKmoyx72Fx — Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) October 4, 2020