Hettsheimeir pede dispensa e não joga o Pre-Olímpico

O técnico Rubén Magnano precisou fazer uma mudança no elenco que vai disputar o Pré-Olímpico de Basquete, no México, a partir do dia 31 de agosto. Isso porque o pivô Rafael Hettsheimeir, do Bauru, pediu dispensa da seleção alegando "razões pessoais". Para seu lugar foi convocado Guilherme Giovannoni.

O veterano de 35 anos é um dos jogadores que fazem parte do grupo principal da seleção, mas seria poupado do Pré-Olímpico. Assim como ele, Marcelinho Huertas, Alex, Leandrinho, Tiago Splitter, Nenê e Anderson Varejão também não foram convocados nem para o Pan, nem para o Pré-Olímpico - que também vale como Copa América. Marquinhos não foi a Toronto, mas jogará na Cidade do México.

Na ausência de Hettsheimeir, Magnano precisou recorrer a um jogador de confiança. Afinal, a posição de ala-pivô é a mais carente do elenco. As únicas opções do treinador eram Marcus Toledo e Olivinha. Na chamada ''posição 5'', o técnico ainda conta com Augusto Lima, Rafael Mineiro, JP Batista e Ronald.

"Fiquei muito feliz com o convite do técnico Magnano (Rubén) e estou pronto para colaborar no que for preciso. Posso garantir que é sempre uma motivação poder defender o Brasil, ainda mais no ano em que completo 20 anos jogando pela seleção. A minha presença também é importante para colaborar no crescimento da modalidade no país", disse Giovannoni.

Por enquanto, Magnano também não conta, para o Pré-Olímpico, com os jovens Lucas Bebê, Raulzinho e Bruno Caboclo, que se desenvolvem na NBA. O treinador, entretanto, pode precisar mudar de ideia e levar um time mais forte ao México se a Federação Internacional (Fiba) decidir, no fim de semana, retirar o convite do Brasil à Olimpíada. Aí, a competição passa a ser fundamental.