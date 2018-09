Hettsheimeir tem cirurgia confirmada e é cortado da seleção de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou neste domingo que o pivô Rafael Hettsheimeir foi cortado da seleção por causa de uma fratura no pé esquerdo. A equipe nacional disputará na próxima semana dois jogos pela segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo da China - na quinta-feira visitará o Canadá e no domingo enfrentará Ilhas Virgens, em Goiânia.

O atleta do Sesi Franca se contundiu no primeiro quarto do jogo contra o Corinthians, na última quinta-feira, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. A CBB informou que assim que soube do ocorrido, o médico Carlos Vicente Andreoli fez contato com o médico, Marcelo Cruz, e com o fisioterapeuta, Rogério Barbosa, ambos da equipe francana, para analisar a lesão do atleta.

"Houve comum entendimento no corte do jogador", informou a entidade. O Sesi Franca também emitiu comunicado para avisar que Hettsheimeir passará por cirurgia e deverá ficar afastado das quadras pelo período de oito a dez semanas. "Ele ficará quatro semanas sem pisar, usando robofoot (bota imobilizadora). Após esse período, será liberada carga progressiva", complementou.

Pelas redes sociais, o jogador lamentou o problema. "Semana difícil essa. Foi confirmada uma fratura no navicular do pé esquerdo e fico no mínimo três meses fora das quatras. Vou me dedicar muito por uma recuperação rápida", escreveu no Instagram.