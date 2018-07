Homenageado, Kobe Bryant tem camisas aposentadas em jogo do Lakers

A rodada desta segunda-feira na NBA contou com uma grande homenagem do Los Angeles Lakers ao astro Kobe Bryant. Considerado um dos melhores da história, o ex-jogador teve aposentadas duas camisas que defendeu pela equipe da Califórnia, entre 1996 e 2016. A equipe decidiu não usar mais, por respeito ao ídolo, as camisas de número 8 e 24.

Eram os números que Kobe usou no time. É a primeira vez que uma equipe decide aposentar duas camisas de um jogador. Não bastasse a distinção, o astro foi recebido no evento por grandes nomes do basquete, como Magic Johnson, que foi o responsável por conduzir a cerimônia.

Além dele, grandes nomes estavam acompanhando o evento na primeira fila do Staples Center. Entre eles compareceram Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Allen Iverson e Shaquille O'Neal.

"Estamos aqui nesta noite para celebrar o maior da história da franquia de amarelo e roxo. Nunca mais haverá um outro Kobe Bryant. Espero que vocês tenham gravado cada jogo porque nunca mais teremos um Kobe", declarou Magic Johnson, ao apresentar o ídolo na cerimônia.

A cerimônia aconteceu no intervalo da partida entre o Lakers e o Golden State Warriors. Sem Stephen Curry, ainda lesionado, os atuais campeões precisaram da prorrogação para vencer os anfitriões por 116 a 114. Kevin Durant liderou a equipe, com seus 36 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Klay Thompson também anotou um "double-double" de 17 pontos e 10 rebotes.

Pelo Lakers, do homenageado Kobe Bryant, Kyle Kuzma foi o principal destaque, com 25 pontos. Brandon Ingram contribuiu com 19 e Lonzo Ball anotou 16 pontos, seis assistências e seis rebotes.

Com o resultado, o Warriors segue na vice-liderança da Conferência Oeste, com 24 vitórias e seis derrotas. Já o Lakers é o 11º, fora da zona de classificação aos playoffs, com 10 triunfos e 18 derrotas.