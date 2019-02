Homenageados, Nowitzki e Wade são convocados para All-Star Game da NBA

Dois dos maiores nomes da história da NBA nas últimas duas décadas, Dirk Nowitzki e Dwyane Wade receberam uma justa homenagem de liga nesta sexta-feira. Os veteranos foram especialmente convocados pelo comissário Adam Silver para a disputa do All-Star Game, apesar de terem ficado de fora da votação que definiu os elencos para a partida festiva que reúne as principais estrelas do melhor basquete do mundo.

"Dirk Nowitzki e Dwyane Wade personificam o melhor da NBA: habilidade notável, movimentação, profissionalismo, além de uma profunda devoção para fortalecer suas comunidades e fazer crescer o jogo ao redor do mundo. Como uma celebração global do basquete, nosso All-Star Game é o lugar ideal para saudar estes campeões de primeira classe da NBA e MVPs (Jogadores mais Valiosos) de finais", declarou Adam Silver.

A homenagem é uma espécie de despedida para estes jogadores que marcaram a liga nos últimos anos. Wade já declarou que a temporada 2018/2019 será sua última como profissional, enquanto Nowitzki ainda não se pronunciou oficialmente, mas também deve se despedir ao fim do campeonato.

Curiosamente, os dois tiveram os caminhos cruzados ao longo da carreira, já que disputaram duas finais entre Dallas Mavericks e Miami Heat. Na primeira, em 2005/2006, o Heat levou a melhor e sagrou-se campeão, com Wade como MVP das finais. Mas em 2010/2011, o Mavericks de Nowitzki surpreendeu o adversário, ficou com a taça, e o alemão foi eleito o MVP das finais.

Wade marcou época no Heat, onde atuou de 2003 a 2016, teve rápidas passagens por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers e voltou para o time de Miami para encerrar a carreira. Em 2019, disputará o All-Star Game pela 13.ª vez. Já Nowitzki veste a camisa do Mavericks desde 1998 e fará sua 14.ª participação no Jogo das Estrelas da NBA.