Basquete brasileiro fará jogos à tarde na Olimpíada

A organização da Olimpíada do Rio divulgou nesta quinta-feira as tabelas detalhadas dos torneios de basquete, masculino e feminino, dos Jogos deste ano. Nos dois eventos, a seleção brasileira terá suas partidas disputadas somente na parte da tarde.

No masculino, uma curiosidade: todas as partidas da seleção comandada pelo técnico Rubén Magnano acontecerão às 14h15. O País estreia contra a Lituânia, dia 7 de agosto, pega a Espanha no dia seguinte, uma seleção ainda indefinida, que virá do Pré-Olímpico, dia 11, a Argentina dia 13 e fecha a primeira fase contra a Nigéria dia 15.

Já a seleção feminina terá uma maior alternância de horários. A estreia será contra a Austrália no dia 6 de agosto, às 17h30. Dia 8, o adversário será o Japão, no mesmo horário. No dia seguinte, o Brasil pega um time que virá do Pré-Olímpico, às 15h30, assim como no dia 11, no mesmo horário. A última partida acontecerá dia 13, também com um adversário ainda desconhecido e às 15h30.

Com a divulgação da tabela detalhada, foi informado também os horários das partidas da seleção norte-americana masculina, sempre um destaque à parte no basquete. Os quatro primeiros confrontos dos Estados Unidos acontecerão às 19h, contra China (dia 6 de agosto), Venezuela (8), Austrália (10) e uma equipe que virá do pré-olímpico (12). Somente no dia 14, também contra um time ainda indefinido, o jogo acontecerá às 14h15.

Na segunda fase, as partidas do masculino e do feminino serão disputadas em dias alternados. No dia 16, haverá as quartas de final do feminino, às 11h, enquanto no dia 17, acontecem as do masculino, no mesmo horário. As semifinais das mulheres serão disputadas dia 18, às 15h. Já as dos homens serão no dia 19, às 15h30. As finais femininas e masculinas serão nos dias 20 e 21, às 15h30 e 15h45, respectivamente.

A divulgação da tabela detalhada dos torneios de basquete aconteceu no mesmo dia que a organização dos Jogos Olímpicos disponibilizou uma nova carga de ingressos para a modalidade. Os preços variam de R$ 50 a R$ 900 para os jogos do feminino e de R$ 100 a R$ 1.200 para as partidas do masculino.