Hornets encerra série invicta de seis jogos do Knicks na NBA

NOVA YORK - A sequência de sete vitórias do New York Knicks, impulsionada pelas excelentes atuações de Jeremy Lin, foi encerrada na rodada de sexta-feira da NBA. Em casa, a equipe perdeu para o New Orleans Hornets por 89 a 85. E o armador foi um dos responsáveis pelo revés, que deixou o time com 15 vitórias e 16 derrotas na temporada, ao perder nove vezes a posse de bola.

Lin anotou 26 pontos e foi um dos cestinhas da partida, mas não evitou o tropeço diante de uma das piores equipes da NBA. O Hornets conseguiu a sua terceira vitória seguida, mas está com apenas sete triunfos em 30 partidas disputadas no campeonato. Marco Belinelli, com 17 pontos, Greivis Vasquez, com 15 pontos e 11 assistências, e Gustavo Ayon, com 13 pontos e 11 rebotes, foram os destaques do New Orleans. Amare Stoudemire somou 26 pontos e 12 rebotes e Tyson Chandler obteve 11 rebotes e marcou dez pontos para o Knicks, que atuou pelo sexto jogo seguido sem Carmelo Anthony.

O Charlotte Bobcats encerrou uma sequência de 16 derrotas na NBA ao superar o Toronto Raptors por 98 a 91, fora de casa. A equipe não vencia desde o dia 14 de janeiro. Reggie Williams anotou 21 pontos e D.J. Augustin somou 11 pontos e dez assistências na partida. DeMar DeRozan, do Raptors, foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa anotou 16 pontos, obteve um rebote e deu uma assistência em 23 minutos. Porém, não conseguiu impedir a quarta derrota seguida do time canadense e a décima nos últimos 13 jogos.

O Miami Heat conseguiu a sua quinta vitória consecutiva - todas como visitante - ao superar o Cleveland Cavaliers por 111 a 87. A equipe triunfou em oito das últimas nove partidas. Apesar de ter sido vaiado pelos torcedores do seu ex-clube em todos os momentos em que tinha a posse de bola, LeBron James foi o cestinha do duelo com 28 pontos. Já Chris Bosh somou 16 pontos e 12 rebotes. Kyrie Irving fez 17 pontos e foi o principal jogador do Cavaliers.

Em casa, o Los Angeles Lakers provocou a quarta derrota consecutiva do Phoenix Suns ao superá-lo por 111 a 99, com 36 pontos de Kobe Bryant, sendo 18 no terceiro quarto, e 17 pontos e 14 rebotes de Andrew Bynum. Esta foi apenas a quarta vez em 30 partidas que o Lakers alcançou a marca de 100 pontos. Já Pau Gasol somou 13 rebotes e dez pontos. Marcin Gortat, com 21 pontos e 16 rebotes, e Steve Nash, com 17 assistências e 11 pontos, foram os destaques do Suns.

Melhor equipe da Conferência Oeste da NBA, com 23 vitórias e sete derrotas, o Oklahoma City Thunder superou o Golden State Warriors por 110 a 87, em casa. Este foi o terceiro triunfo da equipe sobre o Warriors em apenas 22 dias. James Harden foi o cestinha da partida com 25 pontos, enquanto Kevin Durant somou 23 pontos e dez rebotes. David Lee anotou 23 pontos para o Warriors e Dorell Wright terminou o duelo com 11 pontos e 11 rebotes.

O Dallas Mavericks contou com excelente atuação defensiva no segundo tempo, quando sofreu apenas 24 pontos, para derrotar, de virada, o Philadelphia 76ers por 82 a 75, fora de casa. Dirk Nowitzki foi o principal destaque da sexta vitória seguida da equipe ao anotar 28 pontos, sendo 24 nos últimos dois quartos, e obter 12 rebotes. Nik Vucevic anotou 16 pontos para o 76ers.

Resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors 91 x 98 Charlotte Bobcats

Orlando Magic 94 x 85 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 114 x 108 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 87 x 111 Miami Heat

Philadelphia 76ers 75 x 82 Dallas Mavericks

New York Knicks 85 x 89 New Orleans Hornets

Memphis Grizzlies 103 x 102 Denver Nuggets

Houston Rockets 98 x 111 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 110 x 87 Golden State Warriors

Utah Jazz 114 x 100 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 111 x 99 Phoenix Suns

