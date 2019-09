Hortência completa 60 anos e se mantém como uma das maiores atletas do basquete brasileiro

Uma das maiores jogadoras de basquete que o Brasil já teve, Hortência completa nesta segunda-feira 60 anos de idade. Conhecida como "Rainha", ela fez história no esporte ao lado de “Magic” Paula e foi um diferencial dentro de quadra de uma geração vitoriosa.

Hortência é a maior pontuadora da história da seleção brasileira brasileira de basquete, com 3.160 pontos, marcados em 127 jogos oficiais, o que dá uma média de 24,9 pontos por jogo.

O Acervo do Estadão contou, com detalhes, a história da Rainha do Basquete brasileiro.