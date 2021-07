Hortência e Magic Paula serão vividas por Letícia Colin e Camila Márdila no cinema

Ícones do basquete feminino brasileiro, Hortência e Magic Paula formaram uma parceria de sucesso na seleção, que rendeu ao Brasil o título mundial em 1994 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos EUA, em 1996. Em breve, as duas terão sua trajetória retratada nas telonas de todo Brasil. Isso porque a Ancine, Agência Nacional do Cinema, deu o aval à produtora Café Royal em janeiro para arrecadar R$ 6,9 milhões e produzir o longa.

A história vai englobar os acontecimentos entre 1989 e 1996 e Hortência e Paula já aprovaram a escolha das atrizes.

Letícia Colin vai viver Hortência. A atriz estreou na TV em 2000, no seriado 'Sandy & Junior', e é conhecida por interpretar, entre outras personagens, Rosa, na novela 'Segundo Sol', e Amanda, da série dramática 'Onde Está Meu Coração', em que atua como uma médica que, mais tarde, se torna viciada em crack. Ambas as produções são da Rede Globo. A paulista de 31 anos já trabalhou na Band, Record e HBO antes de voltar a ser global em 2013. Além disso, Colin jogou basquete na adolescência, incentivada pelos pais, professores de Educação Física.

Por sua vez, Camila Márdila, que será Paula, ganhou notoriedade ao participar do filme 'Que horas ela volta?' como a personagem Jéssica, filha da protagonista Val, interpretada por Regina Casé. Sua estreia no horário nobre da Globo aconteceu em 2019, quando voltou a trabalhar com a diretora Manuela Dias na novela 'Amor de Mãe'.

Luz, câmera, ação ?????? Letícia Colin e Camila Márdila viverão Hortência e Paula no cinema; filme será dirigido e escrito por mulheres! A vida, a trajetória e a parceria nas quadras de Hortência e Magic Paula vão virar filme. A duas estrelas do basquete brasileiro!! pic.twitter.com/CtJraFc20V — Hortencia (@Hortencia) July 6, 2021

Um detalhe interessante dessa nova obra é que a maioria da equipe será formada por mulheres. Georgia Guerra fica responsável pela direção da película, que tem previsão para começar as filmagens ainda neste semestre.

Atualmente, Hortência é empresária, palestrante e faz parte do time de comentaristas da Rede Globo. Já Magic Paula foi eleita recentemente para ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Baskteball.