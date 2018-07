Hotéis de Trump são boicotados por 3 times da NBA após eleição

Pelo menos três equipes da NBA não voltarão a se hospedar nos hotéis que o magnata e presidente eleito americano, Donald Trump, possui nas cidades de Nova York e Chicago. A decisão do Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks acontece pois as franquias querem evitar qualquer tipo de relação implícita com Trump, segundo matéria da ESPN norte-americana.

Outra equipe que não foi revelada, mas que seria da Conferência Leste, também tomou a decisão de não voltar a contratar os serviços do hotel de propriedade de Trump em Nova York.

Esta franquia permanecerá ainda este ano nessas instalações por conta de um contrato em vigor, mas quando o acordo chegar ao fim, deixará de se hospedar no hotel do presidente eleito dos EUA.

Durante a campanha presidencial, o co-proprietário dos Bucks, Marc Lasry, e o dono dos Mavericks, Mark Cuban, apoiaram a candidata democrata Hillary Clinton, que perdeu as eleições americanas para Trump.

As decisões destas equipes são reações à eleição de Donald Trump e se somam as declarações feitas por quatro treinadores da NBA, como Stan Van Gundy (Detroit Pistons), Steve Kerr (Golden State Warriors), Gregg Popovich (San Antonio Spurs) e Doc Rivers (Los Angeles Clippers).

Os quatro mostraram publicamente sua frustração e decepção pela vitória de Donald Trump, por conta do discurso onde ofendia grupos minoritários, mulheres, imigrantes e pessoas com deficiência.