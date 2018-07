Houston pede exceção no teto salarial por Yao Ming

O Houston Rockets pediu à NBA para ser liberado da regra do teto salarial por conta da lesão no tornozelo que afastou o pivô chinês Yao Ming do restante da temporada 2010/2011. Yao não joga desde 10 de novembro, e o clube anunciou na semana passada que ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. O chinês, sete vezes eleito para o Jogo das Estrelas da NBA, perdeu toda a temporada anterior, depois de uma cirurgia no pé.

Neste campeonato, Yao participou de apenas cinco jogos da temporada regular, antes de se contundir novamente. A exceção à regra do teto salarial por conta da lesão permitiria que o Rockets adquirisse um agente livre ou realizasse uma troca, por um valor que poderia chegar inclusive ao salário médio da NBA - aproximadamente US$ 5,75 milhões.

O porta-voz do clube, Nelson Luis, confirmou a decisão do Rockets. No começo deste mês, a NBA liberou o Portland da regra do teto salarial por conta de jogador machucado, após Greg Oden sofrer uma lesão no joelho que o deixará fora do restante da temporada. A liga concedeu ao Houston a mesma exceção por Yao em 2009, e o Rockets usou esse dinheiro para contratar Trevor Ariza.