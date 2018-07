Houston Rockets derrota o Utah Jazz e larga na frente na semifinal do Oeste

Melhor time da temporada regular da NBA, o Houston Rockets segue mostrando a sua superioridade nos playoffs. Depois de passar sem sustos pelo Minnesota Timberwolves na primeira rodada, a franquia do Texas começou a semifinal da Conferência Oeste com uma tranquila vitória sobre o Utah Jazz por 110 a 96, neste domingo, no ginásio Toyota Center, em Houston. A segunda partida da série melhor de sete será nesta quarta-feira, novamente com mando texano.

A vitória do Houston Rockets neste domingo teve mais uma vez o comando de James Harden. O ala marcou 41 pontos - foi o cestinha do duelo -, agarrou oito rebotes e deu sete assistências, ficando perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Ele é um forte candidato ao prêmio de MVP da temporada regular.

Clint Capela teve o único "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) da partida com 16 pontos e 12 rebotes pelo Houston Rockets. Pelo lado do Utah Jazz, que na primeira rodada dos playoffs passou pelo Oklahoma City Thunder por 4 a 2, Donovan Mitchell e Jae Crowder foram os cestinhas com 21 pontos cada.

Em quadra, o equilíbrio só aconteceu nos primeiros minutos. A partir da metade do primeiro período o Houston Rockets começou a abrir vantagem. Terminou o quarto inicial ganhando por 34 a 21 e foi para o intervalo com 64 a 39 no placar.

Para o terceiro período, o Utah Jazz voltou melhor e conseguiu equilibrar a partida. A equipe visitante diminuiu a desvantagem em sete pontos, mas ainda assim terminou o quarto perdendo por 86 a 68. Nos últimos 12 minutos, a reação do time de Salt Lake City continuou, mas não foi suficiente para ameaçar a vitória do Houston Rockets.