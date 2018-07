Houston Rockets vence e aumenta a crise do New York Knicks

O Houston Rockets se tornou o mais novo algoz do New York Knicks, que chegou à 14.ª derrota seguida na rodada de quinta-feira da NBA. Sem qualquer dificuldade, a equipe do Texas atropelou o combalido adversário mesmo atuando fora de casa por 120 a 96, se aproximou das primeiras colocações da Conferência Oeste e ampliou a crise no adversário nova-iorquino.

Esta foi a 25.ª vitória do Rockets em 36 jogos disputados, campanha que lhe garante a quinta colocação momentânea no Oeste. Por sua vez, o Knicks venceu somente cinco vezes em 39 partidas e tem a pior campanha não só da Conferência Leste, como também de toda a NBA. A vergonha é tamanha que no ginásio Madison Square Garden já era possível ver alguns torcedores com sacos de papel na cabeça.

O cestinha da partida foi James Harden, com 25 pontos, enquanto Dwight Howard contribuiu com 13 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Knicks, destaque para o reserva Travis Wear, autor de 21 pontos. Com a partida decidida, o último quarto quase todo foi disputado pelos suplentes de ambos os times. No time de Nova York, os cinco titulares, somados, anotaram somente 26 pontos ao longo da partida.

Se o Rockets segue subindo no Oeste, o mesmo pode se dizer do Portland Trail Blazers. Segundo colocado da conferência, o time chegou à 28.ª vitória na quinta, ao passar com tranquilidade pelo Miami Heat por 99 a 83, em casa. Em sua primeira temporada após a saída de LeBron James, o Heat é somente o oitavo no Leste, na briga por uma vaga nos playoffs.

O Blazers praticamente definiu o triunfo no terceiro quarto, o qual venceu por 33 a 16. LaMarcus Aldridge mais uma vez foi o destaque e terminou com 24 pontos e 12 rebotes, auxiliado pelos 18 pontos de Wesley Matthews e os 16 de Damian Lillard. Pelo Heat, Dwyane Wade terminou com 23 pontos, mas foi pouco.

Já no Leste, o Toronto Raptors não para de cair. A equipe que liderou a conferência durante boa parte da temporada até o momento sofreu sua quarta derrota seguida, desta vez para o Charlotte Hornets, por 103 a 95, em casa, e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Chicago Bulls. O Hornets é o décimo do Leste.

Os dois armadores do time de Charlotte foram os principais responsáveis pelo triunfo, somando 60 pontos. Gerald Henderson foi o cestinha, com 31, enquanto Kemba Walker veio logo na sequência, com 29. O armador do Raptors, Kyle Lowry, bem que tentou responder e terminou com 24 pontos, além de sete rebotes e sete assistências, mas não foi o suficiente.

Acompanhe as partidas da NBA nesta sexta-feira:

Indiana Pacers x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Washington Wizards x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Orlando Magic