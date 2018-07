Howard brilha em vitória do Hawks sobre o desfalcado Cavaliers na pré-temporada

Dwight Howard aproveitou a ausência das estrelas do Cleveland Cavaliers para brilhar na noite de segunda-feira, na pré-temporada da NBA. O astro, que até recentemente defendia o Houston Rockets, liderou o Atlanta Hawks na vitória por 99 a 93 sobre os atuais campeões da liga, em casa.

Howard foi o cestinha da partida com 26 pontos. E ele ainda se destacou no garrafão ao obter oito rebotes e dar dois tocos. Além disso, distribuiu duas assistências pelo Hawks, que foi ao intervalo vencendo por 53 a 45. O time da Geórgia mais uma vez não contou com Tiago Splitter, ainda se recuperando de um lesão no quadril.

O Cavaliers optou por poupar os seus principais jogadores, incluindo Kevin Love, Kyrie Irving e LeBron James, tendo começado o jogo com um quinteto formado por Dahntay Jones, James Jones, Cory Jefferson, Jordan McRae e Kay Felder.

Ainda assim, até ofereceu resistências ao Hawks. Felder e Jonathan Holmes marcaram 15 pontos cada, enquanto Cory Jefferson conseguiu um "double-double" de 13 pontos e 11 rebotes.

No Staples Center, o Utah Jazz superou o Los Angeles Clippers por 96 a 94 ao anotar sete dos últimos nove pontos do duelo amistoso. O time de Salt Lake City contou com forte jogo coletivo e foi ao intervalo com uma vantagem de sete pontos - 46 a 39.

Rodney Hood liderou o Jazz com 17 pontos, enquanto o brasileiro Raulzinho anotou dois pontos nos oito minutos em que permaneceu em quadra. Chris Paul e Marreese Speights marcaram 14 pontos cada para o Clippers.

OUTROS JOGOS

Também na noite de segunda-feira, o San Antonio Spurs, como visitante, superou o Detroit Pistons por 86 a 81 com grande atuação de Kahwhi Leonard, que anotou 20 pontos nos 24 minutos em que permaneceu em quadra.

O Sacramento Kings massacrou o Maccabi Haifa por 135 a 96. Mesmo com 30 pontos de Zach LaVine, o Minnesota Timberwolves perdeu para o Charlotte Hornets, fora de casa, por 98 a 86. E o New York Knicks bateu o Washington Wizards por 90 a 88, em casa.