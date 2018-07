Howard já fala em título e prêmio de melhor defensor pelo Rockets

HOUSTON - O mais novo pivô do Houston Rockets, Dwight Howard, mira título da NBA e o prêmio de defensor da temporada. O polêmico jogador deixou o Los Angeles Lakers para assisnar com a franquia do Texas um contrato de R$ 198 milhões, válido por cinco anos . Conhecido como 'Super Homem' quando atuava pelo Orlado Magic, Howard já conquistou o prêmio de melhor homem de defesa da NBA em três temporadas, entre 2009 e 2011.

Em entrevista ao site oficial da equipe, Howard aprovou a troca de experiências com o técnico Kevin Mchale, um dos maiores pivôs da história do torneio. "Eu acho que Kevin vê muito potencial em mim e como eu posso crescer como jogador. Estou tão excitado por tê-lo como meu técnico e ter a oportunidade de realmente aprender e crescer por ele".